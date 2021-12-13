轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選在即，國民黨參選人顏寬恒13日下午與國家政策研究基金會執行長柯志恩，共同在服務處召開記者會。顏寬恒表示，近日媒體嚴重失衡、7個政論節目連續一個月攻擊顏家、攻擊特定候選人，明顯違反公平和比例原則；柯志恩則批評，當初NCC對於中天電視台播報韓國瑜比例過高及文旦事件，祭出多項裁罰，如今多家媒體對顏家可說是全面轟炸，播報比例再次失衡，甚至有些狀況是未查證就報導，動怒砲轟「請問NCC是眼睛瞎了、耳聾了還是在冬眠？」，要求NCC出面。

▲顏寬恒出示近日遭多家媒體針對的「排行榜」。（圖／記者白珈陽攝）

近日立委補選中二選區參選人顏寬恒風波不斷，諸如「米粉事件」、「拆除招待所違建」均遭各界嚴格檢視，顏寬恒今與柯志恩召開記者會，要求NCC「踹共」。

顏寬恒表示，這一個月來有7個政論節目，每天以超過一個小時的篇幅輪番攻擊自己，儼然就是「議顏堂」，只討論顏寬恒，似乎都沒有別的事情和重大的國家政策可以討論，也不曾看他們針對其他候選人做任何評論，光是這1個月以來政論節目的標題，合計就超過1萬字，若要算上內容，恐達數百萬字。

顏寬恒說，所有政論節目都是任憑爆料者上節目說故事，第一時間也未經查證，隔日「出口轉內銷」再透過新聞報導製作新聞才求證當事人，顯然已違反新聞製作流程。而遭證實烏龍爆料後也未下架未道歉，他狠酸，主管新聞媒體的NCC主委和委員們睡著了嗎？

▲▼顏寬恒與柯志恩（右）召開記者會；顏寬恒列出遭針對的媒體排行。（圖／記者白珈陽攝）

柯志恩表示，NCC當初對待中天像惡婆婆，現在對待這些媒體卻像小媳婦。她說，NCC當年對待中天，以播報韓國瑜比例過高和文旦事件，祭出多項裁罰，甚至撤換主管，甚至連一個LIVE的節目，一位隨機訪問到的民眾說法，NCC都要求查證，即便後來中天也也進行修正以及標題的撰改，NCC仍裁罰了100萬，但是現在對於這些政論節目，「NCC現在好像是眼瞎了、耳聾了、還是委員們都還在冬眠？」

柯志恩指出，根據衛星廣播電視法第27條第二項規定「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則」，這些政論節目抹黑顏寬恒、誤導選民、損害公共利益，所有的評論內容都是在汙衊顏寬恒，這些內容多少是經過查證的？這些問題應該事前求證後才能在節目上公開討論，但現在隨便一個人都可以到政論節目講，講完之後在顏寬恒反擊完之後，也不做任何平衡報導。

此外，NCC的組織法明確規定黨政軍要退出媒體，委員們也要秉持專業跳脫黨派，如果這些委員都秉持專業，怎麼可能容忍現在這些電視台的行為，柯志恩怒斥「NCC標準在哪裡？專業在哪裡？」，要求NCC用當年監督中天的標準拿來監督現在的媒體。