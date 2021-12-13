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175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

▲▼顏寬恒表示，全台還有數十萬公頃公保地，呼籲政府盡速解編還權於民。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒13日公布「議顏堂」排行榜，批評政論節目對他的攻擊。國民黨13日表示，11到12月以來有7個政論節目常以顏寬恒當主角進行造謠抨擊，一個半月下來累計175集負面曝光，宛如「集體霸凌」，如此全天候、長時間攻擊顏寬恒一個人，堪稱空前絕後的「民主現象」。

顏寬恒公布的「議顏」堂排行榜，統計這一個多月以來，遭該節目攻擊的天數。第一名為《台灣最前線》37天，第二名則是《辣新聞152》30天、第三名《台灣向前行》25天，接著依序為《新台灣加油》、《前進新台灣》、《鄭知道了》、《突發奇想》。顏寬恒也笑說，「第一名讓大家意外，不是周玉蔻」。

對此，國民黨也聲援顏寬恒，批評民進黨集體霸凌在野黨候選人。國民黨文傳會副主委林家興表示，近期可見特定政論節目著了魔似地，對顏寬恒不斷批評及抹黑，而這波惡意攻擊讓顏寬恒的支持者也連帶遭殃，包括先前出席餐會竟慘遭檢調「押人取供」，難道在綠色恐怖執政下，是連米粉不能炒、攤也不能跑？如果民進黨執意如此抹黑，民進黨又如何解釋林靜儀輔選會場送肉圓的事蹟？

林家興指出，更誇張的是，民進黨台中市議員施志昌更在政論節目脫口「海線里長很多都是靠選舉在賺錢」，什麼時候正當的助選需要遭到檢調調查，支持候選人需要瞻前顧後、畏首畏尾，屢遭惡意攻擊？

「就連蔡總統也加入這場圍攻」林家興提到，蔡英文近期罔顧社會安全，忽視民進黨立委高嘉瑜遭施暴案、面對雙北大跳電悶不吭聲，日前在烏日替林靜儀站台宣講時，卻影射顏寬恒是特權分子，事實上，在民眾眼裡，躲在民進黨背後的林秉樞，操控網軍、可優先打疫苗的作為，才是真正的「綠色特權分子」。

林家興認為，民進黨為地方補選進行集體式的霸凌，全黨上下抹黑、照三餐批評顏寬恒，甚至發動檢調介入單純的餐會，嚴重傷害台灣民主，民眾本就有支持候選人的權利，顏寬恒、中二選民不會因為民進黨的全力欺壓、圍攻而有所退縮，必然展現地方民意，讓真正在地、照顧地方的候選人來服務。

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