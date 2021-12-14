「公投內容真的不重要了」　李艷秋喊：用四個同意警告蔡英文！

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，正反雙面持續就各項議題激烈交鋒，對此，資深媒體人李艷秋表示，這可能是最後一次，也是唯一一次，在民進黨極權統治孵化之前，民眾可以表達強烈警告的機會，「所以四項公投的內容是什麼？真的不重要了！」

當蔡英文「台灣隊友站出來，不要讓台灣亂下去」、謝長廷說「要透過這次公投釐清親美或親中」、賴清德「公投過，台灣危矣」、蘇貞昌「反萊豬就是親中賣台，親中勢力配合中國亂台灣」

李艷秋表示，公投要決定什麼政策已經不重要了，民進黨將環保、食安、經濟、選務的議題，操作成抗中保台殊死戰：公投過，中國就接收台灣；公投沒過，美國就保護台灣；投同意，你就是中共同路人，投不同意，你就是台灣隊。

公投淪為藍綠對抗，李艷秋指出，統治者已經把公投打成亡國保衛戰，在野黨和民團還在拿數據、秀史料、談理論，跟蔡英文根本是平行時空，難怪民調大翻轉。

李艷秋表示，以蔡政府越來越威權的作風，公投就算過，也不會執行。那何妨讓四個公投全過，用最直接的民意和當權者對幹一次，看看蔡英文在邁向反民主的路上，還會不會謙卑的向民意低頭，「所以這次公投，可能是最後一次，也是唯一一次，在民進黨極權統治孵化之前，民眾可以表達強烈警告的機會。」

李艷秋表示，公投的內容真的不重要了，讓四個公投過，警告蔡英文，沒有資格不斷的分裂人民，不同意見者就是中共同路人這個把戲，要徹底被終結；不是附和民進黨「對」，才是台灣隊，「因為很重要，所以再說一次，公投的內容，真的不重要了。」