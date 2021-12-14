「跟3年前選市長的承諾一模一樣」　侯友宜：公投就是讓人民作主

▲侯友宜不對公投表態，遭黨內圍剿。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜因遲不表態公投立場遭黨內圍剿，侯昨（13）日發出千字文回應「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，不料貼文一出引發譁然。面對黨內抨擊，侯友宜14日受訪時重申，文章的內容與3年前競選時的承諾一模一樣，也就是強調「人民作主」的核心價值，而努力做事、回應民眾的期待，這才是他應該要做的。

侯友宜13日在臉書發文表達他對公投的看法，文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜14日出席治安會報受訪表示，文章的內容就是他3年前出來選舉時所寫的內容，就是強調人民作主的核心價值，而身為新北市長也有責任來對公投表示看法，因此他經常說，只要經過理性科學的論證，由人民作主，這就是一個核心價值。

侯友宜說，大家要團結走在一起，對台灣做出人民關心的事情，努力做事，讓人民的健康以及產業發展、國家安定，這才是我們所需要的，「我們大家要好好團結、互相體諒跟包容，團結在一起為人民努力做事。」

對於黨主席朱立倫在臉書發文呼籲大家勇敢的表態，媒體再詢問「你覺得你的表態勇敢嗎？」侯友宜則說，他只不過把自己3年前出來競選時的承諾再說一次而已，如果大家回頭去看那篇文章，跟昨天的文章完全一模一樣，最重要的是要努力地做事，回應民眾的期待，這才是他應該要做的。

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