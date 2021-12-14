支持者連公投主文都沒讀過　民眾黨邀藍綠辯論：公投不該是藍綠對決

▲張清俊、楊寶楨邀請藍綠辯論公投。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

四大公投案將在本周末登場。民進黨在全黨動員下，成功拉抬並炒熱公投的討論熱度，並透過一場場的選舉行造勢活動，讓公投立場與支持度有逆轉的趨勢。民眾黨發言人張清俊、楊寶楨13日向民進黨立委何志偉、國民黨立委蔣萬安遞交公投辯論邀請函，而何志偉也隨即表態願意參與，呼籲蔣萬安表達態度。

張清俊表示，公投不該是藍綠對決，民進黨一場又一場的公投造勢，把公投議題完全帶向政黨對決，這根本上消滅了公投的意義。

「民進黨也好，國民黨也罷，現在最在意的，是基本盤有沒有催出來。」張清俊指出，藍綠支持者們，可能連四大公投的主文都沒讀過，只有天天被洗腦「四個同意」或「四個不同意」，至於同意什麼？不同意什麼？還沒聽清楚，就被勁歌熱舞給帶走了注意力。

「公投變成選舉？這不是一個成熟的民主政黨該有的樣子。」張清俊在13日與楊寶楨分別前往何志偉委員、蔣萬安委員辦公室，表達了台灣民眾黨希望能夠與他們同場辯論的想法，時間地點任挑選，越快越好，並且靜候他們的回應。

對此，何志偉回應，在公投議題上，我們都一定要就事論事，每一個政治人物都有責任義務說清楚講明白，「那我過去參加幾場辯論跟說明會，這是我們的責任」。