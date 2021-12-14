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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

千字文「狠狠打臉國民黨！」　館長讚侯友宜超越藍綠：我只支持他

記者曾筠淇／綜合報導

四大公投即將於本週六（18日）登場，新北市長侯友宜昨（13日）晚透過臉書表示，公投何時變成填鴨式圈叉題？不能有其他論述？侯友宜的千字文引發外界關注，就連館長陳之漢也忍不住大讚，「國民黨現在所有的人都比不上侯友宜一根腳毛」、「我覺得（侯友宜）已經超越了藍綠」。

館長昨天在直播上表示，他絕對不會支持國民黨，但有一個人除外，「叫作侯友宜，我會支持他。」談及侯友宜的千字文，館長覺得對方最近說的話與他的論述理念差不多，公投的確重要，但日常生活中有很多事情要做，「那你們這些政治人物到底在搞什麼？每天都在忙四個同意、四個不同意。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長大讚侯友宜。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長表示，彼此鬥爭無非是浪費國家資源，大家都可以去看看侯友宜的千字文，「狠狠的打了民進黨的臉，更正，國民黨的臉。」館長認為，「國民黨現在所有的人都比不上侯友宜一根腳毛」，侯友宜現在講出來的話，「我覺得已經超越了藍綠、超越藍綠」，大家都可以去看看那篇文章。

侯友宜起初僅表態反萊豬，對於其餘三個公投案均未表態，且也沒參加藍營主辦的公投宣講，引發黨內不滿。昨日他以《我對公投的看法》為題，提到尊重民意選擇的公投何時變成填鴨式圈叉題？不能有其他論述？「非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了」。

▲▼侯友宜不對公投表態，遭黨內圍剿。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜昨發布《我對公投的看法》。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

侯友宜強調，「台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、 堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地。」他也提到，台灣幾十年逐漸失去單純、信賴、團結的感情，現在應該把古意、善良、純樸找回來，「我們沒有繼續內耗分裂的本錢」，凡事都要將國家、人民利益擺在前面，爾後才有黨、才有派，這樣的信念，他一路走來並未改變。

侯友宜的說法引發外界熱議，一派網友表示，「完了，這高度，要被國民黨封殺了」、「這才是正確的思維，一議題一思辨一決定」、「侯友宜關心的是台灣未來，又不是KMT能不能執政」；不過也有些網友批評，「官腔打了半天，所以你的意見是」、「侯友宜也只是為自己的政治路打算而已」、「一邊廣告刊登成這樣，結果還在說理性」。

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