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蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

▲▼布吉納法索與我斷交,總統蔡英文發表重要談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨稱台灣過去發電單押核四，國民黨文傳會主委凌濤13日表示，民進黨執政5年，發電綠能佔比更只比國民黨執政時多近1%，今年更已4次跳電，是台灣缺電的最佳證明，難道蔡政府所稱的點亮台灣，用的是蠟燭、手電筒嗎？

凌濤表示，民進黨最愛拿美國來說嘴，請看看美國總統拜登在今年「全球氣候變遷大會」（COP26）時就宣布，要與歐盟和其他重要國家，聯手啟動大規模「甲烷減排計畫」，承諾在2030年前把甲烷總排放量降低 30%，但民進黨執意破壞藻礁蓋三接、增排甲烷，除了試圖掩蓋自己能源政策的錯誤，更是在逆美國、逆世界，在在證明民進黨的能源轉型不符合世界趨勢。

凌濤批評，民進黨能源政策錯誤，後果卻都由民眾承擔，台中發電廠火力全開，中部人被迫用肺發電。今年年中2次跳電，民眾居家防疫不得安心，高科技產業損失慘重。12月12日北部大跳電，台電竟稱停電4小時只賠1塊錢。

凌濤表示，近6年過去了，多元能源的發展前景，連經濟部都不敢承諾，只看到三接破壞環境、天然氣發電與世界潮流背道而馳。當蔡英文說2025非核家園要達到再生能源20%，然而執政近6年綠能比馬政府卸任時的4.8%增加僅僅1%到約5.8%，也還不到今年要求目標12%，「每天狂喊綠能結果卻乏善可陳，難道不是在唬弄國人？」是誰扼殺台灣穩健多元的發電選項？讓台灣電力供應陷入窒息的正是民進黨，人民看得一清二楚。

凌濤指出，民進黨不願面對缺電真相，遇事只會牽拖在野黨，逃避檢視跳電背後的人為疏失。民進黨對能源安全、對民生經濟、對環境世代正義的不屑跟傲慢，終將激怒台灣人，昨日更有一大早受停電影響的年輕民眾揪團來參與凱道遊行，國民黨有信心，民眾12月18日一定會出門投下同意票，用選票制衡鴨霸的民進黨。

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