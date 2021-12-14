「千字文」引黨內譁然　侯友宜：傳達讓人民作主的核心價值

▲侯友宜不對公投表態，遭黨內圍剿。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者楊蕓／新北報導

1218四大公投將至，新北市長侯友宜遲不表態遭黨內圍剿，侯昨（13）日發出千字文回應「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，但貼文一出，黨內立委陳玉珍發文暗指「臨表涕泣，不知所云」。對此，侯友宜14日受訪時強調，每個人要互相體諒、包容，至於他所傳達的，是「讓人民做主」的核心價值。

侯友宜13日在臉書發文表達他對公投的看法，文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

選在公投倒數5天才發表立場，侯友宜14日受訪時強調，他只是在傳達一個經過理性、科學、論證以後，「由人民做主的核心價值。」對於仍有許多市民認為身為市長，應該明確表達同意或不同意，侯重申，他已經很清楚在臉書上傳達「讓人民作主」的核心價值。

侯友宜的千字文不僅新北市民不買單，也讓許多黨內人士不滿，像是陳玉珍就在臉書發文暗指「臨表涕泣，不知所云」，對此，侯友宜回應，每一個人都要互相體諒跟包容，尊重人民作主，讓他們自己做決定，大家勇於承擔、全力以赴，做出人民該關心的事情，好好做事。

侯友宜強調，他已經很清楚的把態度表達在臉書上面，大家可以看他的臉書，就是對公投的看法。

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