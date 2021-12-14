公投倒數4天　朱立倫掃街：民進黨真的能夠容忍破壞千年藻礁？

▲朱立倫、蔣萬安掃街。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

攸關食安和環保等4大公投，將於12月18日正式投票，國民黨主席朱立倫今（14日）持續在雙北掃街，他表示，「民進黨朋友真的不顧整個能源的穩定跟空氣的清潔嗎？民進黨朋友真的能夠容忍破壞千年的藻礁嗎？

朱立倫表示，他實在很懷疑也真的不敢相信，民進黨的朋友真的希望萊豬進口嗎？民進黨的朋友真的反對公投跟大選做結合在一起能夠省錢又省工嗎？民進黨朋友真的不顧整個能源的穩定跟空氣的清潔嗎？民進黨朋友真的能夠容忍破壞千年的藻礁嗎？

朱立倫感嘆，如果民進黨為了一黨之私，這樣子的全面封殺每一個公投的議題，台灣還有民主？公投還有意義嗎？

針對新北市長侯友宜發千字文臉書談公投，朱立倫則說，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，在面對這麼鴨霸的執政黨的時候，「我們不站在民眾的身邊，我們不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？」

朱立倫呼籲，所有的朋友們，大家在最後的時刻都站出來，用民意來表達，用民意來顯示出我們對執政當局目前所做所為，大家認為有不對的地方，告訴民進黨、告訴蔡英文政府。

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