她分析侯友宜千字文「準備好選總統！」　周玉蔻幫腔：鬼扯、無料貨

▲謝欣霓表示看不懂侯友宜千字文，並分析他準備好要選總統了。（圖／翻攝謝欣霓臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

新北市長侯友宜昨晚於臉書發表千字文，說明對公投的態度，結果引發藍綠圍剿。對此，民進黨前立委謝欣霓今（14）日在臉書分析，侯友宜已經準備好選總統了！

侯友宜表示，公投本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意的選擇，但曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？相信人民都厭煩了，都累了。

侯友宜強調，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜也說，我們把時間拿來拚政治、拚藍綠，拚到最後讓下一代看不到機會、看不到明天。這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、 堅持做對的事， 不靠嘴巴，而是腳踏實地。

謝欣霓則表示，「我是不相信侯友宜的千字文是他自己寫的，不過他已經準備好要選總統了！」資深媒體人周玉蔻在貼文留言「根本看不懂」，謝欣霓回應「就是他要走自己的路」，周玉蔻再怒批「鬼扯、無料貨」。

▼周玉蔻留言砲轟。（圖／翻攝謝欣霓臉書）



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