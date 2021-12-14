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回應侯友宜千字文　蘇貞昌：連林姿妙都反對核四重啟了

▲▼蘇貞昌、陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲蘇貞昌說，連林姿妙都表態反對核四重啟了。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

4大公投18日進行，新北市長侯友宜遲不表態慘遭黨內圍剿，昨晚發出千字文回應「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，要對事不對人，行政院長蘇貞昌今（14日）說，連宜蘭縣長林姿妙都反對核四重啟了，就是就事論事。

蘇貞昌今出席「2021第二屆國家農業科學獎頒獎典禮」，媒體問，侯友宜千字文稱都在選舉不累？要對事不對人，遭疑是不跟隨國民黨中央腳步了，他表示，公投就是對事不對人，就是就事論事，「去看連國民黨林姿妙縣長都出來反對核四重啟」，看到整個各方面政府一再說明，就是希望公投不要變成這樣。

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蘇貞昌接著指出，變成已經在進行的三接還要停掉拆掉，這樣穩定供電就一定會受影響，北部電力也會受，請所有國人注意民生產業，台積電等產業都要用電，希望不要讓三接無法繼續進行，因此一定要不同意，才能有穩定電力。


侯友宜臉書發文表達他對公投的看法，文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜強調，他已經很清楚的把態度表達在臉書上面，大家可以看他的臉書，就是對公投的看法。

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