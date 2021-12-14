　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

筆記！超商連16天「咖啡第2杯打7折」　外送平台也下殺最低77折

▲▼foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

咖啡控先筆記！外送平台foodpanda宣布聯手全家超商Let’s Café推出期間限定超療癒「胖胖達聖誕聯名杯」，超萌胖胖達身影搭配粉色杯身簡直可愛爆表，且為慶祝首波聯名，12月15日至12月30日更特意祭出「全家全門市Let’s Café第2杯7折優惠」，加碼選擇在foodpanda下單Let’s Café則有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折等優惠。

▲▼foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

▲慶祝首度聯名，全家祭出全門市Let’s Café第2杯7折優惠。

「foodpanda x 全家」首度合作，推出聖誕節限定療癒杯款，特意將超Q品牌大使胖胖達印在Let’s Café咖啡杯上，搭配粉色杯身超吸睛，且無論是使用外送平台下單或是至門市購買Let’s Café通通會拿到這款限定咖啡杯。

為慶祝首度聯名， 12月15日至12月30日凡至全家購買Let’s Café可享第2杯 7 折，foodpanda上則祭出購買Let’s Café享有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠；而foodpanda再推加碼好康，同期間在生鮮雜貨專區訂購全家商品，輸入專屬優惠碼「 全家好咖」即可打7折優惠，最高可折抵70元，每人限用2次。

▲▼永恆慕夏聯名咖啡杯。（圖／7-11提供）

▲7-11找來永恆慕夏推出聯名咖啡杯。（圖／7-11提供）

另，7-11CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠近日也首度找來畫展跨界合作，聯手「永恆慕夏」特展，於12月15日起推出限量名畫主題杯，且為歡慶「國際好茶日」，12月15日至12月28日還有CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠「全品項第2杯半價」優惠。

此次合作使用了8幅知名畫作印製於杯身上，CITY TEA現萃茶的4幅畫作分別有《茶花女》、《摩納哥 蒙地卡羅》、《綺想》、《藝術》系列；CITY PEARL珍珠則與慕夏的《寶石》主題結合，通通美到不行。

而「永恆慕夏─線條的魔術」特展引進200多件展件及多幅慕夏真跡原作展出，將從12月18日起至2022年4月5日於中正紀念堂展出，展期間持任一主題杯身或杯套至現場購票即可現抵50元，期間現場購票觀展還送限量CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、CITY PRIMA精品咖啡指定品項買1送1優惠劵，數量有限，送完為止。

【你可能也想看】

►雙12嗑爆雞米花、牛肉堡買1送1！「5大速食店」最新優惠懶人包
►立刻揪團喝！麻古茶坊連8天「指定飲品買1送1」
►12元爽喝奶茶、金萱茶！「9大手搖店」雙12優惠小確幸　加碼買1送1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
澎恰恰收「刑事傳票」未現身！　債主夫妻怒了
好天氣剩3天　探13度時間出爐！1條件颱風北轉襲台
15歲兒限動「背景照」被疑港獨！　袁詠儀回應了
快訊／理科太太離婚　夫妻現身法院「畫面曝光」
蘋果iOS 15.2登場！　3大更新一次看
王思佳公開嗆「綠茶婊女星」！　賴薇如被點名反擊
「2種疫苗組合」對Omicron有不錯抗體！ 最新研究曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天就衝吃！速食店「招牌香草烤雞下殺79折」只有8天

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

筆記！超商連16天「咖啡第2杯打7折」　外送平台也下殺最低77折

【廣編】蔡司175週年「光勢力品牌行動車」　駛進臺南、高雄大都會區

【廣編】詩生活╳飲冰室茶集　攜手共創小小小詩集

遠離「肉粽式保暖」！最強科技褲一件搞定

【廣編】下載Food Marco獲台北東區萬元美食優惠金　消費最高七折再抽iPhone 13

7-11最新限量名畫杯！「2大飲品」第2杯半價　星巴克抽買1送1

恆生金融科技投入社會公益數年　成為公益領頭羊

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

今天就衝吃！速食店「招牌香草烤雞下殺79折」只有8天

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

筆記！超商連16天「咖啡第2杯打7折」　外送平台也下殺最低77折

【廣編】蔡司175週年「光勢力品牌行動車」　駛進臺南、高雄大都會區

【廣編】詩生活╳飲冰室茶集　攜手共創小小小詩集

遠離「肉粽式保暖」！最強科技褲一件搞定

【廣編】下載Food Marco獲台北東區萬元美食優惠金　消費最高七折再抽iPhone 13

7-11最新限量名畫杯！「2大飲品」第2杯半價　星巴克抽買1送1

恆生金融科技投入社會公益數年　成為公益領頭羊

宥勝耗時1年開箱「台中夢幻新家」！　臥室180度田園環景激美

盜墓者開挖土機取1100件古物　「龍泉官窯」密語露餡58人全落網

農委會五倍券加碼振興　滿千回饋農遊券888元

千字文「狠狠打臉國民黨！」　館長讚侯友宜超越藍綠：我只支持他

美國學校收槍擊恐嚇　司法互助追真兇...警每天兩時段高度警戒

低調鞋業家族分斥2.6億、2.8億　包層七期摩天豪宅高樓戶

哥哥爬窗進屋開門卻慘遭弟弟割喉殺死　犯後還到摩鐵大睡

搭專機宣傳公投挨批行政不中立　蘇貞昌：這是義務也是公務

封館沒事做！白襪游擊手想打NBA　公牛染疫潮自願支援

2022信用卡「5張特色神卡」省錢推薦　5銀行靠發卡衝出品牌力

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

消費熱門新聞

台中新光三越睽違10年改裝

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

年底買電動機車秘技不到三萬入手

4大超商「雙12咖啡優惠」一次看！

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

Roots outlet改裝必逛重點一次看

筆記！超商連16天咖啡第2杯打7折

超商最新限量杯「2大飲品」第2杯半價

新秘神推全聯「防掉色爆品」

4大超商「雙12咖啡優惠」先筆記！

23元喝美式！超商指定咖啡飲品買1送1

晨光土司料理大賽萬元好禮帶回家

送禮激推質感實用Dyson限定禮盒

週末親子加溫絕招大公開

更多熱門

相關新聞

新竹市也有「這一鍋吃到飽」

新竹市也有「這一鍋吃到飽」

這一鍋繼在台北西門町開出首家全新型態三代店「這一鍋御饌鍋物吃到飽」之後，全台第二家「這一鍋御饌鍋物吃到飽」插旗新竹市，新竹中正殿已經在12月9日開始試營運。

礁溪有最新「洞穴下午茶」

礁溪有最新「洞穴下午茶」

網怨熊貓pro自取79折沒了　1招可回復

網怨熊貓pro自取79折沒了　1招可回復

雙層觀光餐廳巴士也能開趴

雙層觀光餐廳巴士也能開趴

真材實料！基隆人吃到大「脆皮鍋貼」

真材實料！基隆人吃到大「脆皮鍋貼」

關鍵字：

美食情報foodpanda全家咖啡7-11

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面