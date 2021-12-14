筆記！超商連16天「咖啡第2杯打7折」　外送平台也下殺最低77折

▲foodpanda攜手全家推胖胖達聖誕聯名杯。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

咖啡控先筆記！外送平台foodpanda宣布聯手全家超商Let’s Café推出期間限定超療癒「胖胖達聖誕聯名杯」，超萌胖胖達身影搭配粉色杯身簡直可愛爆表，且為慶祝首波聯名，12月15日至12月30日更特意祭出「全家全門市Let’s Café第2杯7折優惠」，加碼選擇在foodpanda下單Let’s Café則有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折等優惠。

▲慶祝首度聯名，全家祭出全門市Let’s Café第2杯7折優惠。

「foodpanda x 全家」首度合作，推出聖誕節限定療癒杯款，特意將超Q品牌大使胖胖達印在Let’s Café咖啡杯上，搭配粉色杯身超吸睛，且無論是使用外送平台下單或是至門市購買Let’s Café通通會拿到這款限定咖啡杯。

為慶祝首度聯名， 12月15日至12月30日凡至全家購買Let’s Café可享第2杯 7 折，foodpanda上則祭出購買Let’s Café享有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠；而foodpanda再推加碼好康，同期間在生鮮雜貨專區訂購全家商品，輸入專屬優惠碼「 全家好咖」即可打7折優惠，最高可折抵70元，每人限用2次。

▲7-11找來永恆慕夏推出聯名咖啡杯。（圖／7-11提供）

另，7-11CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠近日也首度找來畫展跨界合作，聯手「永恆慕夏」特展，於12月15日起推出限量名畫主題杯，且為歡慶「國際好茶日」，12月15日至12月28日還有CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠「全品項第2杯半價」優惠。

此次合作使用了8幅知名畫作印製於杯身上，CITY TEA現萃茶的4幅畫作分別有《茶花女》、《摩納哥 蒙地卡羅》、《綺想》、《藝術》系列；CITY PEARL珍珠則與慕夏的《寶石》主題結合，通通美到不行。

而「永恆慕夏─線條的魔術」特展引進200多件展件及多幅慕夏真跡原作展出，將從12月18日起至2022年4月5日於中正紀念堂展出，展期間持任一主題杯身或杯套至現場購票即可現抵50元，期間現場購票觀展還送限量CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、CITY PRIMA精品咖啡指定品項買1送1優惠劵，數量有限，送完為止。

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