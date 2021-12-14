　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苦主怨加99元訂熊貓會員「自取79折」沒了！　1招可回復

記者黃翊婷／綜合報導

近日有多名網友在網路上PO文抱怨，每個月多花99元升級成為美食平台foodpanda的pandapro會員，沒想到卻被取消外帶自取79折的折扣，反而更沒優惠，氣得直說不續訂。對此，foodpanda表示並未取消pandapro會員的外帶自取79折優惠，可能是部分裝置顯示異常所致，民眾可以自行更新APP至最新版本，或是聯絡線上客服協助。

網友抱怨foodpanda的panda pro會員取消外帶自取79折的優惠。（合成圖／ETtoday資料照）

▲網友抱怨訂閱之後少了外帶自取79折的優惠，反而比沒有訂閱的人更虧。（圖／記者黃翊婷攝）

foodpanda先前推出訂閱制pandapro，消費者只要每個月支付99元，之後消費滿179元就能無限次數免運費。不過，本月初有網友在網路論壇《巴哈姆特》PO文，抱怨成為pandapro會員之後，外帶自取79折的優惠卻消失了，只剩下95折的優惠，朋友沒有加入pro會員，反而還留有79折優惠，根本不合理，於是決定退訂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，PTT在今年8月初也有網友PO文反映，下班回家想從外送平台買點東西吃，結果點開APP一看，常買店家的自取79折優惠竟然不見了，忍不住直呼「外食族的小確幸怎麼消失了」。

對此，foodpanda回應，並未取消pandapro會員外帶自取79折的優惠，部分消費者反映沒有這個優惠可選，可能是部分裝置顯示異常所致，建議重開APP或更新至最新版本，也可以聯繫線上客服協助。

▼foodpanda推出訂閱制pandapro，訂閱後可享受美食外送、生鮮雜貨外送等相關優惠。（圖／ETtoday資料照）

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
2劑AZ對Omicron「保護力等於0」！醫曝恐怖數據：打了
3縣市大雨今晨11.6℃！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

苦主怨加99元訂熊貓會員「自取79折」沒了！　1招可回復

嚴防Omicron！春節檢疫7+7+7方案今上路　醫示警：不可有絲毫破綻

3縣市大雨今晨11.6℃！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

鄧佳華AV下週上架　導演給7分「對處男改觀」！激戰女優時間曝

牛排店「天使客人」收餐桌才走　他拍下問「意義何在？」千人吵翻

年輕人妻被婆婆感動！想送一個冰櫃　竟引發「家庭大戰」

2劑AZ對Omicron「保護力等於0」！醫曝恐怖數據：打了也是白打

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

當KTV？煎熬哥捷運站扯嗓高歌　遭路人伯火爆怒嗆：洗咧X腰啥

財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

苦主怨加99元訂熊貓會員「自取79折」沒了！　1招可回復

嚴防Omicron！春節檢疫7+7+7方案今上路　醫示警：不可有絲毫破綻

3縣市大雨今晨11.6℃！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

鄧佳華AV下週上架　導演給7分「對處男改觀」！激戰女優時間曝

牛排店「天使客人」收餐桌才走　他拍下問「意義何在？」千人吵翻

年輕人妻被婆婆感動！想送一個冰櫃　竟引發「家庭大戰」

2劑AZ對Omicron「保護力等於0」！醫曝恐怖數據：打了也是白打

減稅了！雙北停電店家損失　可申請營所稅、營業稅減免　

直擊許光漢、林柏宏雙帥現蹤片場！　《當男人》金牌監製再拍新片

財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

至少40萬劑疫苗過期將丟棄！　路透：塞內加爾人民接種意願低

高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

2名億元頭獎得主「黑痣在同處」遭疑老演員　一查更巧了

龍頭大廠為留人　推出「春節致富指南」：沒有套路、月入4.5萬

俄羅斯動用否決權　反對聯合國氣候變遷和全球安全決議

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

氣象局發布3縣市大雨特報！明晨2地區下探14°C

呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

參加竹科太太聚會　她2原因慘被嫌棄！被踢出群組

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

牛排店客人收餐桌才離開　他一句話吵翻了

年輕人妻報答婆婆　竟引發家庭大戰

時薪400仍缺工？飯店等超久原因曝光

799元全拿硬幣付　外送員卻請客人喝飲料！

台南「怨念97字海報」酸檢舉達人　網笑翻：猴子都沒那麼囂張

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

更多熱門

相關新聞

799元全拿硬幣付　外送員卻請客人喝飲料！

799元全拿硬幣付　外送員卻請客人喝飲料！

「昨晚送了一單799元的鹽酥雞。」有外送員13日在臉書《外送員的奇聞怪事》貼文，說他接到一單點了近800元的鹽酥雞，送到之後，客人拿出一堆硬幣結帳，1塊、5塊、10塊都有，但他不僅沒有不開心，還主動請客人喝飲料。貼文一出，其他人也直讚，「想到這畫面，都感受到滿滿的甜意。」

票選外送最佳品牌　iphone13等你抽

票選外送最佳品牌　iphone13等你抽

外送員霸王騎中和　正義哥怒：讓他沒工作

外送員霸王騎中和　正義哥怒：讓他沒工作

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝

填錯地址外送員爆氣摔餐　引發街頭亂鬥

填錯地址外送員爆氣摔餐　引發街頭亂鬥

關鍵字：

foodpanda外送

讀者迴響

熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

「這5種指甲」會致命！兩指緊貼恐是肺癌

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

25歲暴肥男胸部大　一壓乳汁噴半米

Elkie急切割子瑜刪光合照！　被網狂酸：為錢棄友

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面