苦主怨加99元訂熊貓會員「自取79折」沒了！　1招可回復

記者黃翊婷／綜合報導

近日有多名網友在網路上PO文抱怨，每個月多花99元升級成為美食平台foodpanda的pandapro會員，沒想到卻被取消外帶自取79折的折扣，反而更沒優惠，氣得直說不續訂。對此，foodpanda表示並未取消pandapro會員的外帶自取79折優惠，可能是部分裝置顯示異常所致，民眾可以自行更新APP至最新版本，或是聯絡線上客服協助。

▲網友抱怨訂閱之後少了外帶自取79折的優惠，反而比沒有訂閱的人更虧。（圖／記者黃翊婷攝）

foodpanda先前推出訂閱制pandapro，消費者只要每個月支付99元，之後消費滿179元就能無限次數免運費。不過，本月初有網友在網路論壇《巴哈姆特》PO文，抱怨成為pandapro會員之後，外帶自取79折的優惠卻消失了，只剩下95折的優惠，朋友沒有加入pro會員，反而還留有79折優惠，根本不合理，於是決定退訂。

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另外，PTT在今年8月初也有網友PO文反映，下班回家想從外送平台買點東西吃，結果點開APP一看，常買店家的自取79折優惠竟然不見了，忍不住直呼「外食族的小確幸怎麼消失了」。

對此，foodpanda回應，並未取消pandapro會員外帶自取79折的優惠，部分消費者反映沒有這個優惠可選，可能是部分裝置顯示異常所致，建議重開APP或更新至最新版本，也可以聯繫線上客服協助。

▼foodpanda推出訂閱制pandapro，訂閱後可享受美食外送、生鮮雜貨外送等相關優惠。（圖／ETtoday資料照）