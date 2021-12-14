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美染疫破5000萬例！　感恩節後升溫「Delta最多」Omicron擴散

▲▼美國,疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲美國確診總數突破5000萬例。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

根據路透社統計，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診今天突破5000萬例，Delta變種病毒持續威脅，新近發現的Omicron變異株則日漸擴散。

約2個月感染數下滑之後，在更易傳播的Delta病毒肆虐之下，美國過去兩週每日新增確診數增加。

在較冷地區的州看到的人均新增確診最多，包括佛蒙特州、新罕布什爾州、密西根州。染疫住院人數也見增加，11月底感恩節假期以來多了2成。

過去1個月，美國染疫病逝人數增加4.6%，累計死亡人數突破80萬人。

美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國近半數州出現Omicron病例，但目前通報的COVID-19病例9成9仍為感染Delta變種病毒。

Omicron要先取代Delta成為主流病毒，改變上述染病比例，才會成為重大問題。康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medical College）微生物學暨免疫學教授摩爾（John Moore）表示：「如果我們突然開始看到新增確診有10%是Omicron，下週變成20%，那就是說我們看到了一波取代潮，就像看到Delta取代Alpha一樣。」

路透社數據顯示，美國疫情爆發後歷經近1年累計病例達到2500萬，從2500萬例增至5000萬例則僅經過323天，還不到1年。

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