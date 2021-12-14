2名億元頭獎得主「黑痣在同處」遭疑老演員　一查更巧了

記者陳俊宏／綜合報導

大陸海南省官方發行的「海南體育彩票」最近引發討論，因兩名分別中了「大樂透」和「7星彩」的頭獎得主，被網友發現兩男脖子左側都有一顆黑痣，且一查很巧都是「80後的王先生」，質疑根本是「老演員了，原來是同一人。」對此，業者多次強調，不是同一人。

▼兩名中獎人被發現脖子左側都有一顆黑痣。（圖／翻攝《晨視頻》）



《瀟湘晨報》報導，網友爆料的海南體彩「痣同道合」圖片，來源於今年海南體彩11月30日的大樂透人民幣4834萬元（約新台幣2.1億元）大獎兌獎現場，以及2月1日的7星彩人民幣2500萬元（約新台幣1億元）大獎兌獎現場。

從網傳的影片截圖可以看出，兩名領獎者的脖子左側都有一顆黑痣，但由於清晰度和臉部遮擋的問題，無法確認痣的位置和大小是否一致，難以判定是否為同一人。但也正因這種巧合，讓不少網友嘲諷，海南體彩「肥水不流外人田」。

根據海南體彩官方網站發布的新聞資訊，兩位領獎人皆是「王先生」，且都是「80後」。11月30日的王先生是位「新海南人」，目前在海口經商，是大樂透的資深玩家，購買大樂透已經10多年了。而2月1日的王先生是海南屯昌本地人，已經買了10多年的體育彩票。

▲▼兩名中獎人「王先生」領獎畫面。（圖／翻攝海南體彩網站）



此外，兩位「王先生」在面對千萬大獎時也是極為慷慨，都表示會向海南省青少年希望基金會希望工程進行捐款，資助困難兒童上學，並且會繼續支持體彩的公益事業。

對於網友質疑，海南體彩客服工作人員回應稱，中獎彩票是唯一的領獎憑證，經向財務和開發部門確認，這兩名中獎者並非同一個人。記者追問兩名「王先生」脖子上的痣是否為巧合時，工作人員並未直接回答，僅不斷強調「不是同一人」。

而海南體彩的爭議事件不只一樁，同樣在11月30日大獎領獎現場，領獎人外套裡的T恤上露出「中國體育彩票」的LOGO和部分字樣，而受到網友質疑。海南體彩當時回應，指中獎人本人「自願換下自身衣服」；且為其準備工作服，是為了保護領獎人的隱私，以防其被他人認出。

▼11月30日領獎的「王先生」。（圖／翻攝海南體彩網站）



▼王先生外套裡的T恤上露出「中國體育彩票」LOGO，引發質疑。（圖／翻攝《晨視頻》）

