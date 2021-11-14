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18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　「起床雙腿硬梆梆」嚇就醫原因曝

▲▼ 健身房,健身,運動,啞鈴（圖／記者莊祐晴攝）

▲小淩是名健身教練。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省寧波市一名18歲網紅小淩（化名）勤健身，每天都會吃20顆雞蛋，以及200克的蛋白粉沖泡液體，某天起床兩條腿硬邦邦使不上勁，經診斷為「腎病症候群」。

《瀟湘晨報》報導，小淩幾年前早早步入社會當起健身教練，為了將自己的體型塑造成完美狀態，除了每天高強度的有氧、無氧鍛鍊，他必須要額外攝入大量蛋白質以達到增肌效果。

於是，小淩每天20個雞蛋打底，健身後立即喝下200g蛋白粉沖泡的液體，幾個月下來效果明顯，身高180公分的他體重超過100公斤，肌肉曲線讓同事們羡慕不已，被大家開玩笑叫「健美冠軍」。

這樣的外型也成了小淩吸引客人的招牌，業績越做越好，時間久了，越來越多的客人向他諮詢蛋白粉的購買管道。發現商機的他，就此走上了當前最火的直播銷售，在鏡頭前，他一遍遍示範沖泡、食用蛋白粉的方法，銷量蒸蒸日上，這樣的情況一直持續2年多。

▼小淩將自己的體型塑造成完美狀態。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼洋男,腹肌,白人,肌肉男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

就在小淩荷包賺飽飽，他的身體悄悄發生變化，被一位老客人問「最近是不是胖了」，量體重後發現體重確有上升，為此調整飲食，並增加鍛鍊強度開始減肥。

然而，小淩的體重不僅沒有下來，反而直線增長，一下子胖了10公斤。更奇怪的是，每天大量液體的攝入後，小便反而減少，而且還帶有很多泡沫。

一天早上醒來，小淩眼皮腫脹，甚至有點睜不開眼，掙扎著起來後，發現兩條腿硬邦邦地使不上勁。於是，在家人的陪同下，他來到鄞州區第二醫院腎內科就診，經過全面檢查、腎臟穿刺，最終被診斷為腎病症候群。

該院腎內科主任包蓓豔告訴小淩，外表看起來的「胖」，其實是嚴重水腫，過量的蛋白質加重腎臟負擔，造成免疫紊亂。他立即停止不正常飲食，接受規律治療，好在他恢復得還算不錯，目前仍在門診治療中。

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