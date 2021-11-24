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50萬粉女網紅「直播喝農藥」 亡　骨灰竟被殯儀館調包配冥婚

記者陳俊宏／綜合報導

擁有50萬追蹤者的大陸網紅「羅小貓貓子」，10月開直播喝農藥輕生身亡，不料，她的骨灰竟被不肖殯儀館員工調包，拿去給別人「配冥婚」。對此，涉案3人已被警方刑事拘留。官方則表示，配冥婚是封建迷信，違反道德和法律，將徹查此事。

《新京報》報導，10月14日晚間，「羅小貓貓子」輕生，送醫搶救隔天不治，因直播地點在山東省濟寧市汶上縣，她的遺體在汶上縣殯儀館進行火化。

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

▲▼羅小貓貓子在直播中喝農藥，竟還有網友留言「快喝、快喝」。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

未料，殯儀館邵姓火化工偷換死者骨灰，當地張姓和雷姓殯葬業者負責尋找買家、運送骨灰。據知情人介紹，在汶上縣，死者遺體火化後，骨灰一般先由火化工收殮再轉交家屬，邵某藉機調包骨灰，再由雷某開車取走骨灰。如果冥婚配成功可獲得人民幣5萬至7萬元（約新台幣21萬到30萬元），部分殯葬從業者藉此謀利。

殯儀館一名工作人員稱，「那個女孩的骨灰已經調包完了，真骨灰沒有給女孩家屬」，但他們最後沒賣成，因事情露餡。

「羅小貓貓子」家屬說，他們已知曉此事，事發後曾透過監視器了解到女兒骨灰被調包的過程，並向警方報案。目前死者骨灰已被家屬帶回湖南下葬，3名嫌疑人因涉嫌盜竊骨灰罪被刑拘，當地警方已向檢察院提請逮捕。

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

▲▼羅小貓貓子是知名直播主。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

山東省民政廳辦公室工作人員23日回應，配冥婚是封建迷信，違反道德和法律，後續將對此事進行徹查，下一步會針對全省殯儀館系統進行清查。

羅小貓貓子10月14日晚間直播時，突然表示這是最後一次開直播，接著拿出一瓶農藥喝光稱「有點難喝」，不久後就關閉直播，嚇壞許多觀眾報警，但依舊晚了一步。

事後，羅小貓貓子的閨蜜控訴，她長期遭到網路霸凌，因此罹患憂鬱症，加上感情不順遂與男友分手，要求復合又被拒絕，心理狀況一直不太好，但還是會在直播中強顏歡笑。

閨蜜還說，直播的過程中，有網友瘋狂留言「快點喝下去」，但羅小貓貓子其實是不想死的，因為報警電話就是她自己打的，「這些人的言論，害了一整個家庭！」

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