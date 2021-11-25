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4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難！遺體露詭異微笑　原因曝

▲▼4地質員調查進「真實版侏儸紀公園」遇難！1人遺體面帶詭異笑容　專家曝原因。（圖／翻攝自新京報）

▲搜救人員耗費數日才依序找到4人遺體。（圖／翻攝自新京報）

記者王佩翊／綜合報導

大陸4名經驗豐富的專業地質勘查機構調查員11月進入坐落於雲南中部的哀牢山，然而事後卻徹底失聯，救援人員入山搜救後，進行地毯式搜尋，才依序找到4人，但全都因為失溫，明顯死亡。據悉，其中1人的遺體被發現時，腹部坦露，甚至還露出詭異微笑。

根據《新京報》報導，哀牢山位於雲南中部，是雲貴高原和橫斷山脈的分界線，由於經過多次構造運動，因此地形十分複雜。哀牢山森林生態系統研究站副站長楊效東表示，當人類進入深山中的密林時，會覺得明明外面陽光很好，但是林子深處卻光線微弱，特別是一旦下雨，就會影響視線，看不清楚路和周圍環境，容易因此失去方向感，就好像真實版的侏儸紀公園一樣

此次意外令人格外注意的是，明明喪命的4人全都是專業的地質調查員，身上甚至還有攜帶汽油、火種等生火用品，為何還會失聯，甚至失溫死亡。雲南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局局長王鴻東則表示，根據哀牢山現行規定，遊客是不能隨意進入保護區內，就算是專業人士也需要有護林員陪護，但4人卻沒有在當地響導或是護林員的陪同下就入山。

▲▼4地質員調查進「真實版侏儸紀公園」遇難！1人遺體面帶詭異笑容　專家曝原因。（圖／翻攝自新京報）

▲其中1名死者遺體露出詭異笑容。（圖／翻攝自新京報）

此外，4人使用的是機械羅盤，由於哀牢山上有磁力紊亂的現象，容易使得羅盤產生錯誤的方向指引，這可能會導致登山客在臨時營地周遭不斷來回。

再者，4人失聯後就再也沒有打開RTK定位設備，這也導致後續搜救人員無法在第一時間確認他們的所在地。一行人11月14日最後打開RTK設備，直到遺體被發現，都沒有使用過RTK。不過也有從事地質工作的人員表示，如果在原始森林中失去通訊信號，那麼即使打開RTK，對方也收不到訊號。

另一方面，4人遺體被尋獲後，救難人員在他們身上發現食物、汽油以及火種。其中1人遺體的衣物被掀開，腹部坦露在外，還露出詭異笑容。不過救難人員稱，這就是典型的失溫症狀。他表示，「人類的體內能量不足後，意識會逐漸喪失，在這樣的情況下，肌肉會出現鬆弛並出現笑容。」

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