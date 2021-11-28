她10根手指頭腫成「蘿蔔」　就醫竟是肺癌

▲醫師發現江小姐的手末端腫大，醫學術語叫「杵狀指」。（圖／翻攝《深圳新聞網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣東省深圳市龍崗區一名江小姐最近半年，發現自己的10根手指頭變得越來越粗，且腿部時常伴隨著疼痛，吃藥也不見好轉，後來到醫院檢查竟發現得了肺癌。

《深圳新聞網》報導，從事房產仲介的江女士說，此前她在工作時接待了一名前來諮詢的醫生。醫師發現她的手末端腫大，醫學術語叫「杵狀指」，這種杵狀指多見於肺部的疾病，且她還有咳嗽、發熱等症狀，為了保險起見，建議她到醫院做胸部電腦斷層檢查。

中科院腫瘤醫院深圳醫院胸外科副主任醫師王哲說，檢查發現江女士肺部確實有一個4公分左右的腫瘤，經診斷為肺癌，目前為中期偏早，建議她進行切除手術。他介紹，所幸病症及時被發現，如果再拖上一段時間，癌細胞很有可能出現擴散、轉移的情況。

醫師表示，肺癌到來時，人體的一些關節部位確實也可能會出現變化，多數人會以為是關節炎的表現，但是關節炎所引起的疼痛是持續的，而肺癌所引起的疼痛，可能會減輕或者是消失，這一點要注意區分。

不過，醫生也提醒，如身體出現咳嗽、痰中帶血、胸痛、發熱等症狀時，不要自行下結論，去醫院做個詳細檢查，不僅能讓自己放心，也有助於儘早發現病情。