橫山書法藝術館10月底開館　埤塘作硯池展覽館為硯台意象

▲橫山書法藝術館。（圖／新聞處提供）

者楊淑媛／桃園報導

終於，快開館了！桃園市長鄭文燦16日視察橫山書法藝術館及大園尖山考古展示館工程表示，市府斥資約2.6億元於青埔地區建置「橫山書法藝術館」，以厚實書法教育與藝術交流，將於10月底正式營運，開館聯展邀請來自國內及中國、日本、韓國、德國、芬蘭等國際書法名家作品，同時促進國際書法藝術交流。

鄭市長指出，橫山書法藝術館鄰近機場捷運A17站，總樓地板面積約3,053平方公尺，為地下1層、地上2層展館。設計團隊運用巧思將展館與周遭地景進行融合，以埤塘作為硯池、展覽館作為硯台意象，室內裝潢也使用豐富建材，打造展覽室、演講廳、民眾服務區、志工室、輕食文創空間及書法公園埤塘休閒區域等空間，地下一樓則設置「大園尖山考古展示館」，在地典藏近10萬件考古出土物，以及考古工作站等，協助保存桃園珍貴歷史文物。

鄭市長提到，書法藝術在亞洲國家具有重要歷史與文化地位，桃園長期以來持續深化書法教育，並多次舉辦書法競賽，吸引國內外專業及業餘書法家參與，書法也成為全民文化活動。市府於2017年起籌設書法館，並以館址所在地命名為「橫山書法藝術館」，進一步和桃園市立美術館、桃園市兒童美術館、中路美術館串連成為桃園文化綠洲重要建設，未來也期盼美術館群逐一完工後，具體而微展現台灣傳統及當代美術走向。

包括立法委員黃世杰、市議員劉曾玉春、彭俊豪、市府文化局長莊秀美、工務局長賴宇亭、交通局長劉慶豐、新工處長曾清祥、桃園市立美術館館長劉俊蘭、大園區長徐藍科等均一同視察。

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