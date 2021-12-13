　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班，助學員就創業。（圖／第二專長提供）

▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班。（圖／第二專長提供）

記者楊淑媛／桃園報導

原來，學習可以讓我們快樂又自信。越南籍的鄧湘紅參加桃園市新住民培力中心「時尚美髮」班課程，日前於成果發表領取結業証書表示，她和姐妹們原以為美髮課只是皮毛，沒想到每堂課程內容都很紮實豐富，從男士到女士剪髮，用一顆假人頭可以學習6種髮型設計，授課老師張永茂的用心教授，讓學員深感政府對新住民的照顧。▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班，助學員就創業。（圖／第二專長提供）

▲上課或結業成果分享，新住民姐妹多半帶著孩子一同參加。（圖／第二專長提供）

桃園市新住民培力中心委由第二專長發展協會辦理培力課程，協會理事長梁淑貞表示，該培力中心位於中壢區新明市場6樓，於8月開始試營運，主要以設籍或居住於桃園市新住民為服務對象，於9-11月開設3大主題培力課程有「飲料調製」、「糕點烘焙」及「時尚美髮」班。▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班，助學員就創業。（圖／第二專長提供）

參與學員包含中國、越南、泰國、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、港澳等國家新住民。「時尚美髮」班分平日和假日班，有學員共30多名，全部是免費，他們分別由fb粉絲團及line社群推播或關懷據點獲得課程資訊，而報名參加。今年美髮屬於興趣培養入門班，僅學習剪髮設計及造型、基礎染髮等技術，以培植技能或就創業精進為主，所以只有結業證書。

▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班，助學員就創業。（圖／第二專長提供）

▲鄧湘紅參加「時尚美髮」班課程。（圖／第二專長提供）

因為，學員多半是嫁來台灣的外籍配偶，在家主要是以帶小孩為主，少部分有在製造業、電子廠、餐廳工作，所以常有學員帶著孩子一同來上課情形，儘管如此，但新住民姐妹們都很認真，想在上課僅有的時間從老師身上挖到更多寶貝，所以勇於提問。▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班，助學員就創業。（圖／第二專長提供）

梁淑貞說，像印尼籍管聶兒、緬甸籍盧玉滿、馬來西亞籍廖衫棚、泰國籍徐立拉和張筱戀、越南鄧湘紅等都因為剪出的成品，受到老師肯定後，逐漸增加自信後，未來有想從事美髮業的打算，並且希望明年在開設精進班努力加強自己。另外，菲律賓籍年齡逾60歲的學員姜綿綿、厄琳達羅哈斯，則是想完成年輕時想做美髮的夢，即使語言不流利，但透過工作人員及志工協助，也學習不錯的剪髮技藝，已可幫親友剪髮，增進情感。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
「下個新冠魔王株」恐在這國家！　專家：可能侵襲全球
花6萬買比特犬「被車撞死」！　飼主反賠車主1萬元
月薪7萬能買多少錢的房？　館長「沉思3秒」吐殘酷真相
江宏傑顧2寶　認了「主動視訊福原愛」
林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！網見「1行徑」炸鍋：太扯
中職金手套出爐！王威晨三連霸　郭天信、邱丹首獲獎
獨／AV開拍！　女主角苡若嘆：我愧對家人，媽媽很擔心
「台股2萬點泡沫將至」　他警告：這幾個月要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

救命天使！　台南市消防局救護員接連成功搶救瀕死病患

2021國際新創機器人節　2959參賽人次推動產創加值逾6000萬

台電台南區處娃娃撲滿回娘家　二手義賣相助家扶中心

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

救命天使！　台南市消防局救護員接連成功搶救瀕死病患

2021國際新創機器人節　2959參賽人次推動產創加值逾6000萬

台電台南區處娃娃撲滿回娘家　二手義賣相助家扶中心

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

中信兄弟金手套4人連霸　詹子賢忍著手肘骨刺之痛2連霸

看爸走過來「屁狗秒跟媽握手」 　網見牠回頭確認笑：到底多討厭

男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺：小三是男的！網狂找亮點

王彩樺打第3劑疫苗！　曬小黃卡「收到100元禮券」專業穿搭被讚爆

國道散落物每年逾4萬件　明年起處理費貴3千、卡雙向道直接翻倍

萌萌比熊犬被醫生說過重　變身棉花糖埋媽媽胸口討拍拍

毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

邱丹奪金手套狂喊「完蛋了」　郭天信獲獎實至名歸

雙層觀光餐廳巴士也能開趴！晶華推出包車服務「每趟5萬元」

家有55毛孩每天相伴入睡！　3歲萌弟「安全感十足」不用小被被

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

皮夾裡的千元鈔不見了　警調數十支監視器抓賊

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

桃園飆仔20部改裝車聚集競速

男騎車淋雨迷途失溫　金山警細心查證助返家

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

「新北植光Chill」北大登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊

閃耀青春山海線　金山立體停車場13日起試營運

大成長城異味超標重罰240萬元

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

臨檢易滋事場所　舞廳毒品及失聯移工全曝光

黃偉哲頒發台南設計獎

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

更多熱門

相關新聞

全國社區照顧關懷據點高峰論壇　桃園召開

全國社區照顧關懷據點高峰論壇　桃園召開

台灣在5年後，就要邁入「超高齡」社會了！針對日增的「熟齡族」如何運用政府開放資料和資訊，快速認識熟齡的生活，第四屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，3日於桃園市平鎮區晶麒莊園舉辦，會中發表「熟齡生活報告書」指出，目前有很多據點並沒有收費，但經調查熟齡朋友對於未來據點的活動，有超過七成是願意付費的。

桃園設計庫　新住民培力中心聯合開幕

桃園設計庫　新住民培力中心聯合開幕

響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友

響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

單親媽遇疫情失業　愛心餐食助溫飽

單親媽遇疫情失業　愛心餐食助溫飽

關鍵字：

桃園社會局新住民培力中心時尚美髮第二專長發展協會

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面