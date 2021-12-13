桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

▲桃園新住民培力中心「時尚美髮」班。（圖／第二專長提供）



記者楊淑媛／桃園報導

原來，學習可以讓我們快樂又自信。越南籍的鄧湘紅參加桃園市新住民培力中心「時尚美髮」班課程，日前於成果發表領取結業証書表示，她和姐妹們原以為美髮課只是皮毛，沒想到每堂課程內容都很紮實豐富，從男士到女士剪髮，用一顆假人頭可以學習6種髮型設計，授課老師張永茂的用心教授，讓學員深感政府對新住民的照顧。

▲上課或結業成果分享，新住民姐妹多半帶著孩子一同參加。（圖／第二專長提供）

桃園市新住民培力中心委由第二專長發展協會辦理培力課程，協會理事長梁淑貞表示，該培力中心位於中壢區新明市場6樓，於8月開始試營運，主要以設籍或居住於桃園市新住民為服務對象，於9-11月開設3大主題培力課程有「飲料調製」、「糕點烘焙」及「時尚美髮」班。

參與學員包含中國、越南、泰國、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、港澳等國家新住民。「時尚美髮」班分平日和假日班，有學員共30多名，全部是免費，他們分別由fb粉絲團及line社群推播或關懷據點獲得課程資訊，而報名參加。今年美髮屬於興趣培養入門班，僅學習剪髮設計及造型、基礎染髮等技術，以培植技能或就創業精進為主，所以只有結業證書。

▲鄧湘紅參加「時尚美髮」班課程。（圖／第二專長提供）

因為，學員多半是嫁來台灣的外籍配偶，在家主要是以帶小孩為主，少部分有在製造業、電子廠、餐廳工作，所以常有學員帶著孩子一同來上課情形，儘管如此，但新住民姐妹們都很認真，想在上課僅有的時間從老師身上挖到更多寶貝，所以勇於提問。

梁淑貞說，像印尼籍管聶兒、緬甸籍盧玉滿、馬來西亞籍廖衫棚、泰國籍徐立拉和張筱戀、越南鄧湘紅等都因為剪出的成品，受到老師肯定後，逐漸增加自信後，未來有想從事美髮業的打算，並且希望明年在開設精進班努力加強自己。另外，菲律賓籍年齡逾60歲的學員姜綿綿、厄琳達羅哈斯，則是想完成年輕時想做美髮的夢，即使語言不流利，但透過工作人員及志工協助，也學習不錯的剪髮技藝，已可幫親友剪髮，增進情感。