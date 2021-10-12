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桃園響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友ING

▲桃園響應台灣女孩日，寶島女子宿舍招募室友ING

▲桃園響應台灣女孩日，寶島女子宿舍招募室友ING。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日表示，市府社會局配合桃園女孩日啟動「寶島女子宿舍Open Day！」網站已於11日正式上線，透過虛擬宿舍的體驗方式，以青少女的角度探討身心健康、教育及人力投資、人身安全、媒體與傳統禮俗等串聯「提升女孩權益行動方案」的四大議題。

市府社會局指出，為讓更多民眾瞭解女孩日的意義與精神，今年因應疫情考量改採線上活動形式，以「寶島女子宿舍Open Day」打造沉浸式體驗網站，除邀請金鐘視后黃姵嘉、小紅帽創辦人林薇透過女子線上沙龍，聊聊女孩成長過程的小祕密，並邀請東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎、輪椅女孩雪莉等6位寶島女孩，以自身故事鼓勵女孩認同自己獨特價值，勇敢為青春點亮無限可能。

而今年首次嘗試打造線上女子宿舍，從貼近青少女生活經驗角度出發，針對女孩身心健康、教育投資、人身安全、媒體禮俗四大議題，藉由宿舍串門子體驗過程，更加瞭解女孩權益，讓女孩學會欣賞自己、保護自己與更愛自己。

社會局表示，行政院將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，桃園每年皆積極響應，有鑑於台灣傳統社會重男輕女，女孩和男孩未能享有平等權利，易導致女孩自我認同感低落，藉由女孩日活動，邀請大家共同重視女孩平權議題，一同關心與陪伴女孩的成長，網站已於10月11日正式上線，並準備Iphone、Apple watch、Fujifilm拍立得、Ysl唇膏、Nars腮紅、運動禮券等豐富獎品藏在宿舍房間，邀請您一起線上Check In！

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