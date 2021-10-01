疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

▲因應弱勢家戶日常物資需求隨之提升，市府設置安家實物銀行。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

COVID-19新冠肺炎疫情逐步趨緩，各行各業即將振興恢復運作，桃園市政府社會局1日表示，三級防疫警戒期間，該局局配合衛福部政策，針對領有低收入戶、中低收入老人津貼、身障津貼、兒少生活扶助、特殊境遇家庭津貼等補助者，加發3個月生活補助4,500元，共計6萬737人受益，總金額逾2億7,042萬7,500元。

另外，符合擴大急難紓困方案資格者，每戶核發1-3萬元，總計核發9萬2,382戶，發放金額達17億360萬5,000元。另社會局針對設籍前新住民提供急難紓困，已核發140戶，共核發189萬1,000元。若未能領有紓困或經濟陷困者，核定急難救助965戶，核發金額947萬8,695元。

除現金給付之外，因應弱勢家戶日常物資需求隨之提升，已設置2處安家實物銀行旗艦店、20家分行；並結合轄內121家餐飲業者、超商及賣場，提供物資及熱食予受生活陷困之弱勢家戶，共計發放實物代券及愛心餐食券9,012張、提供安家實物箱6,164箱。

其中，安家實物銀行新推出「物資箱宅配到家」服務，行動不便或高齡長者，在家即可安心取得所需物資；愛心餐食計畫結合桃園市民卡APP，透過資訊化服務便利民眾隨時查詢愛心店家位置；並持續招募愛心店家共襄盛舉，讓經濟弱勢家戶不為下一餐煩惱。