　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開　銀向2.0落實在地安老

▲全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開

▲全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣在5年後，就要邁入「超高齡」社會了！針對日增的「熟齡族」如何運用政府開放資料和資訊，快速認識熟齡的生活，第四屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，3日於桃園市平鎮區晶麒莊園舉辦，會中發表「熟齡生活報告書」指出，目前有很多據點並沒有收費，但經調查熟齡朋友對於未來據點的活動，有超過七成是願意付費的。▲全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開

桃園市政府社會局副局長許敏松指出，市府積極布建社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，截至今年9月底已設立367處據點暨巷弄長照站，持續推動多項創新服務至據點，除了豐富長者生活，也透過據點，讓政府及社福措施更能貼近社區，包括長者用藥諮詢服務、老人防跌肌力訓練、視障者按摩服務、高齡者聽覺保健講座及行動沙龍。▲全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開

中華金點社區促進聯盟理事長黃文政會中發表「熟齡生活報告書」，內容包括：針對50至64歲的輕熟齡族，該什麼時後退休？退休後的生活安排？還想要再工作嗎？錢夠用嗎？等熟齡族心裡的想法做出調查及分析，期幫助全國4,300個據點深入了解熟齡族，未來服務更趨完整、包容，一起「攜手銀向2.0」願景。▲全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開

第四屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，由衛福部社會及家庭署指導、社團法人中華金點社區促進聯盟、弘道老人福疫情今年首次由實體轉為線上，報名人數也從過去的數百人翻倍成長。論壇主要讓全國社區據點、政府單位、民間單位經由交流分享，一同推廣據點服務，找到據點永續脈絡，也讓社會大眾有機會看見並認識據點，一旦家中長輩有相關需求，都能找到離家最近的服務據點，讓據點成為長輩第二個家，真正落實在地安老的願景。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
胰臟癌致死率95％！醫籲1症狀快掛急診
快訊／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中
快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家開門嚇壞崩潰
失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河
男團未成年「多人運動」無碼片瘋傳！　母哀求：別再散播了
冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍探14度
周董母校女學生「抽屜被倒滿飲料」！　教官冷處理：這不算霸凌
快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都
美股創新高...專家卻驚喊「慘了」：2凶兆恐將崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

桃園城市發展二大隱憂！　市議員揭建物安全與垃圾問題

全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開　銀向2.0落實在地安老

台南奇美博物館及台南都會公園劃設空品維護區　2022年7月起管制

大陸停止鳳梨釋迦輸入　民進黨台東黨部：勿甩鍋中央

國際衝浪賽24日登場　加碼「東浪嘉年華」顛覆你對海洋的想像

國慶Q版安平艦揭牌　正統鹿耳門聖母廟微型表演

陳皇宇呼應蔡英文總統「四個不同意」　捍衛公投政策

盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

科普、藝文學習樂園　竹市藝文高地兒童探索館明年開館

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

桃園城市發展二大隱憂！　市議員揭建物安全與垃圾問題

全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開　銀向2.0落實在地安老

台南奇美博物館及台南都會公園劃設空品維護區　2022年7月起管制

大陸停止鳳梨釋迦輸入　民進黨台東黨部：勿甩鍋中央

國際衝浪賽24日登場　加碼「東浪嘉年華」顛覆你對海洋的想像

國慶Q版安平艦揭牌　正統鹿耳門聖母廟微型表演

陳皇宇呼應蔡英文總統「四個不同意」　捍衛公投政策

盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

科普、藝文學習樂園　竹市藝文高地兒童探索館明年開館

印度砸重金　鎖定台積電、聯電設廠

她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍　4種人注意了

快訊／宏碁旗下安碁取得宏基雲架構全部股權　以因應日前駭客入侵行動

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

宅配通今年前三季EPS 2.07元　第四季因五倍券與雙11進入最大旺季

險遭柯奐如拒絕出演MV　艾怡良認新歌讓她「心跳亂＋喘不過氣」

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

AV版《魷魚遊戲》續集進度曝光！　米砂揭「網站被2萬人癱瘓」補償

黑貓「賊手推玩具」全看不順眼　奴才心累：路過地方東西都掉下來

迎基礎建設大計　印度股市持續看漲

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

2歲男童被自家狗兒「咬破頭噴血」　暖警開道急送醫

散文才女攻讀成大中文博士

COVID-19公費疫苗13期開放預約

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

南投疫苗漸到位：年齡層下修+開放移工預約

花蓮名店公正包子週邊違停多　科技執法全都罰

台中市農會「安心好秋」周末草悟道登場

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

農用車秒變消防車山區救災創新意

4大學生露營「休旅車卡溪邊」　挖土機救援

更多熱門

相關新聞

響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友

響應台灣女孩日　寶島女子宿舍招募室友

桃園市長鄭文燦12日表示，市府社會局配合桃園女孩日啟動「寶島女子宿舍Open Day！」網站已於11日正式上線，透過虛擬宿舍的體驗方式，以青少女的角度探討身心健康、教育及人力投資、人身安全、媒體與傳統禮俗等串聯「提升女孩權益行動方案」的四大議題。

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

單親媽遇疫情失業　愛心餐食助溫飽

單親媽遇疫情失業　愛心餐食助溫飽

桃園各區親子館　8月10日恢復服務

桃園各區親子館　8月10日恢復服務

攏免錢　桃園推出女性體驗運動課程

攏免錢　桃園推出女性體驗運動課程

關鍵字：

全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園社會局

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面