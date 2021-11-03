全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開　銀向2.0落實在地安老

▲全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣在5年後，就要邁入「超高齡」社會了！針對日增的「熟齡族」如何運用政府開放資料和資訊，快速認識熟齡的生活，第四屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，3日於桃園市平鎮區晶麒莊園舉辦，會中發表「熟齡生活報告書」指出，目前有很多據點並沒有收費，但經調查熟齡朋友對於未來據點的活動，有超過七成是願意付費的。

桃園市政府社會局副局長許敏松指出，市府積極布建社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，截至今年9月底已設立367處據點暨巷弄長照站，持續推動多項創新服務至據點，除了豐富長者生活，也透過據點，讓政府及社福措施更能貼近社區，包括長者用藥諮詢服務、老人防跌肌力訓練、視障者按摩服務、高齡者聽覺保健講座及行動沙龍。

中華金點社區促進聯盟理事長黃文政會中發表「熟齡生活報告書」，內容包括：針對50至64歲的輕熟齡族，該什麼時後退休？退休後的生活安排？還想要再工作嗎？錢夠用嗎？等熟齡族心裡的想法做出調查及分析，期幫助全國4,300個據點深入了解熟齡族，未來服務更趨完整、包容，一起「攜手銀向2.0」願景。

第四屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，由衛福部社會及家庭署指導、社團法人中華金點社區促進聯盟、弘道老人福疫情今年首次由實體轉為線上，報名人數也從過去的數百人翻倍成長。論壇主要讓全國社區據點、政府單位、民間單位經由交流分享，一同推廣據點服務，找到據點永續脈絡，也讓社會大眾有機會看見並認識據點，一旦家中長輩有相關需求，都能找到離家最近的服務據點，讓據點成為長輩第二個家，真正落實在地安老的願景。