培植青年設計及新住民人才　桃園設計庫、新住民培力中心聯合開幕

▲桃園設計庫、新住民培力中心聯合開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園設計庫X桃園新住民培力中心」、26日舉行開幕典禮。市長鄭文燦表示，行政院公共工程委員會挹注4,000多萬元預算，協助市府將30多年的新明市場閒置空間，改造成為培植青年設計及新住民人才的培育基地，市府除了完善硬體設施，也透過專業講座、諮詢顧問、創業輔導、資源媒合等方式，全面提升青創團隊及新住民創業及就業能量。

鄭文燦提到，桃園新住民人口達6萬3,000多人，其中以中國籍約占62%最高、其次為越南籍，新住民也成為桃園就業及微型創業的重要力量。為完善新住民照顧服務，市府於2017年成立「新住民聯合服務中心」、2018年「新住民文化會館」正式啟用、2020年底成立「北區新住民學習中心」。

今年1月社會局成立「新住民事務科」，「桃園新住民培力中心」也在今天正式開幕，9月市府率先開設「飲料調製班」、「糕點烘培班」及「時尚美髮班」等主題培力課程，超過百位新住民熱情參與，未來市府也將規劃創業工作坊、跨文化主題課程、技藝學習等活動，持續提升新住民朋友就業及創業能力。

內政部移民署長鐘景琨表示，他今年1月見證了桃園市政府社會局成立「新住民事務科」，象徵桃園新住民照顧輔導工作正在成長茁壯。包括市議員徐景文、葉明月、內政部移民署長鐘景琨、市府青年局代理局長涂淳惠、社會局長鄭貴華、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。