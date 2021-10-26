　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

培植青年設計及新住民人才　桃園設計庫、新住民培力中心聯合開幕

▲桃園設計庫　新住民培力中心聯合開幕

▲桃園設計庫、新住民培力中心聯合開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園設計庫X桃園新住民培力中心」、26日舉行開幕典禮。市長鄭文燦表示，行政院公共工程委員會挹注4,000多萬元預算，協助市府將30多年的新明市場閒置空間，改造成為培植青年設計及新住民人才的培育基地，市府除了完善硬體設施，也透過專業講座、諮詢顧問、創業輔導、資源媒合等方式，全面提升青創團隊及新住民創業及就業能量。▲桃園設計庫　新住民培力中心聯合開幕

鄭文燦提到，桃園新住民人口達6萬3,000多人，其中以中國籍約占62%最高、其次為越南籍，新住民也成為桃園就業及微型創業的重要力量。為完善新住民照顧服務，市府於2017年成立「新住民聯合服務中心」、2018年「新住民文化會館」正式啟用、2020年底成立「北區新住民學習中心」。▲桃園設計庫　新住民培力中心聯合開幕

今年1月社會局成立「新住民事務科」，「桃園新住民培力中心」也在今天正式開幕，9月市府率先開設「飲料調製班」、「糕點烘培班」及「時尚美髮班」等主題培力課程，超過百位新住民熱情參與，未來市府也將規劃創業工作坊、跨文化主題課程、技藝學習等活動，持續提升新住民朋友就業及創業能力。▲桃園設計庫　新住民培力中心聯合開幕

內政部移民署長鐘景琨表示，他今年1月見證了桃園市政府社會局成立「新住民事務科」，象徵桃園新住民照顧輔導工作正在成長茁壯。包括市議員徐景文、葉明月、內政部移民署長鐘景琨、市府青年局代理局長涂淳惠、社會局長鄭貴華、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心！岳母來電大逆轉
快訊／北市確診男「5接觸者抗體陽性」　衛生局回應
鄧佳華哀喊不想跟小玉同房　律師說話了
第12輪疫苗第2階段　完成預約人數出爐！
美港口崩潰「拜登也救不了」　他見慘烈1幕心涼：比雷曼倒還慘
快訊／打過科興疫苗突破性感染　確診男足跡曝光
快訊／太魯閣翻車49死　主嫌李義祥「60萬交保」！檢提抗告
王必勝正宮曝光！是知名「榮總美女醫師」　友揭夫妻私下關係
本土劇女星術後「流滿床血」　老公暴瘦哭到缺氧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計　評選出爐

培植青年設計及新住民人才　桃園設計庫、新住民培力中心聯合開幕

桃園第一劑疫苗涵蓋率達7成　鄭文燦：完成65歲長者疫苗接種計畫

高鐵延伸規劃到潮州　蘇清泉：鄉親期盼已久趕快動工

林內鄉台電水力發電工程揚塵　200村民火大包圍抗議

防疫保持安全距離　台東大學校園挑戰賽首創線上路跑

10歲女童登武嶺高山症發作　上巡邏車「降千米高度」救命

環保志工體驗環境教育場域見學　培力更多台東縣環境教育推手

嘉縣第12輪疫苗開放施打　力拼第1劑70％及第2劑30％涵蓋率

科技公司出手　嘉義縣消防局獲贈後勤車+火災警報器3200顆

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

亞洲．矽谷創新研發中心新建工程設計　評選出爐

培植青年設計及新住民人才　桃園設計庫、新住民培力中心聯合開幕

桃園第一劑疫苗涵蓋率達7成　鄭文燦：完成65歲長者疫苗接種計畫

高鐵延伸規劃到潮州　蘇清泉：鄉親期盼已久趕快動工

林內鄉台電水力發電工程揚塵　200村民火大包圍抗議

防疫保持安全距離　台東大學校園挑戰賽首創線上路跑

10歲女童登武嶺高山症發作　上巡邏車「降千米高度」救命

環保志工體驗環境教育場域見學　培力更多台東縣環境教育推手

嘉縣第12輪疫苗開放施打　力拼第1劑70％及第2劑30％涵蓋率

科技公司出手　嘉義縣消防局獲贈後勤車+火災警報器3200顆

減肥減太快「恐引發3後果」！醫搖頭了　剷肉標準曝光

赫雷拉3下打中壘包幸運安　味全單局攻進2分領先兄弟

郭靜狠甩7公斤「身形小1號」！　中空裝辣洩蠻腰...好友全認不出

錦囊詛咒又發威！鄧佳華收法院公文　全怪統神「做這事沒好下場」

小S包揹13年「破了又補」曝優點　徐媽怒罵逼換新：像用乞丐包

王必勝爆不倫！童仲彥發文挺「永遠是抗疫英雄」：對他只有感恩

《大叔的愛》男星搭小黃出車禍！遭後方車「撞上人行道」現況曝光　

地表上最美味黑椒牛柳！　超高CP值、在家也能輕鬆做出米其林料理

快訊／北市確診男「5接觸者PCR陰、抗體陽」　衛生局：舊案可能性大

富邦悍將球季打完秋訓　統一獅有不同考量

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

地方熱門新聞

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

屏東男酒後抓狂！拿鈍器砸人釀1死1重傷

即／高雄林園台石化工廠驚傳火警！

婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

持偽鈔加油遇上巡邏警　心虛自撞分隔島反遭逮

鶯歌7座共融遊戲場　親子同遊好所在

東港迎王祭典爆性騷擾　女臀部遭襲丈夫拳攻怪叔叔

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

黃偉哲訪新竹光臨藝術節

瑞芳警4所長到任布達　分局長期勉人民最大、基層優先

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬

屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊吸睛

金山警3所長交接布達　分局長期勉治安無縫接軌

百尊王爺公齊聚　推動客家文化

更多熱門

相關新聞

青年局桃園設計庫　即日起進駐招募

青年局桃園設計庫　即日起進駐招募

為鼓勵更多市民朋友創業，勇敢逐夢，桃園即將成立第四個創業基地！市府青年局28日指出，位在中壢區的「桃園設計庫─Taoyuan Design Cool」，將提供7個適合團隊入駐的「進駐辦公室」，以及10席適合自由接案工作者的「固定座位區」，自即日起至9月15日開放進駐申請，歡迎各界一流的設計與創意人才進駐！

2021桃園青年職人計畫　5／2起開設逾200堂課程

2021桃園青年職人計畫　5／2起開設逾200堂課程

桃園議員揭　青年局輔導社企停滯？

桃園議員揭　青年局輔導社企停滯？

2020桃園設計獎　金獎得主揭曉

2020桃園設計獎　金獎得主揭曉

韓國瑜實現承諾成立青年局

韓國瑜實現承諾成立青年局

關鍵字：

桃園設計庫新住民培力中心青年局新明市場

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

可米小子隊長「罕提2離世成員」

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面