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西螺福興宮太平媽駕前「神童團」　停團60年今再度成立

▲西螺福興宮太平媽神童團早期成立在30年代，廟方迄今還保存一張黑白老照片，1955年西螺大橋通車典禮，清楚拍攝到福興宮神童團出團慶賀畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮太平媽神童團早期成立在30年代，廟方迄今還保存一張黑白老照片，1955年西螺大橋通車典禮，清楚拍攝到福興宮神童團出團慶賀畫面。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

神童團是媽祖遶境各大團中最活潑的陣頭，西螺福興宮太平媽祖在早期出巡、會香遶境中，都可見到讓人感受活潑熱情的神童表演，因廟宇重建而停團，時隔60年廟宇進行整修偶然發現三尊塵封神童頭，經地方人士倡議及福興宮董事會大力支持，招募團員、經2年練習，正式再度成團並席開60桌宴請來自各地賓客。

西螺福興宮太平媽神童團早期成立在30年代，廟方迄今還保存一張黑白老照片，1955年西螺大橋通車典禮，清楚拍攝到福興宮神童團出團慶賀畫面，1960年西螺福興宮太平媽祖前往北港朝天宮會香後，1962年廟宇宮殿進行拆除重建，神童團也因此暫時停團，但這一停就停了60年，一甲子的時光，地方上盛傳太平媽神童團護佑小孩的神蹟，及農曆年招財、進寶等神童到街上為商家祈福納財，迄今還被鄉親津津樂道。

地方倡議希望西螺福興宮再組神童團，中斷60年沒有神偶，鎮內又無老師傅可指導，2020年因福興宮準備要整修宮殿，在整理倉庫時發現三尊早期的神童頭，再度燃起重組神童團的議題，在西螺福興宮董事長楊文鐘大力支持下，將神童神偶修復，並公開招募神童團的團員，利用晚上在廟埕廣場練習。

練習過程夏夜穿戴神偶裡面，跑跳不用幾分鐘就已滿身大汗，西螺福興宮監事賴柚丞自掏腰包張羅消暑冰品、飲料，從每幾個人開始看影片練習，後來成員越來越多，為精進神童團行進、拜廟步伐更活潑花俏，監事賴柚丞尋求與友宮的神童團聯誼，進行技術指導。

經過一年多的訓練，團員從10人到現在的50人，在各界的支持下幫助下，於(11)日正式成立神童團，讓消失一甲子的福興宮太平媽神童團再度歸隊，在媽祖遶境隊伍中前導開路。神童團副團長黃瑞銘說，神童團是親子可一同加入的團隊，學生要加入，在校成績必須品學兼優，不得有不良嗜好，要有禮貌、長幼有序，只要成績退步，就必須停止團練，以課業為主。

西螺福興宮神童團團長賴柚丞指出，神童團的二尊神童， 一尊代表「招財」，綁一髫髻，著綠色衣服， 右手拿扇，左手執拂塵。 另一尊代表「進寶」，綁二髫髻，著粉紅色衣服，右手拿扇， 左手執令旗。此二尊神像， 平常行進時蹦蹦跳跳左搖右晃，就彷彿是兩個歡喜的小孩，讓民眾感受到熱熱鬧鬧的氣氛，相傳神童相當愛玩鞭炮，所以神童所到之處總是鞭炮聲不斷。

團長賴柚丞表示，經過一年多的訓練，在各界的支持下幫助下，於(11)日正式成立神童團，讓消失一甲子的福興宮太平媽神童團再度歸隊，在媽祖遶境隊伍中前導開路。感謝各界鼎力襄助，在正式成立團慶的日子，除了要感謝團員一年多辛苦練習外，最感謝是各界對神童團的指導，並慷慨解囊協助提升裝備，所以成立餐會邀請所有貴賓與會，大家一起慶賀神童團60年後再度重現。

▲西螺福興宮太平媽神童團早期成立在30年代，廟方迄今還保存一張黑白老照片，1955年西螺大橋通車典禮，清楚拍攝到福興宮神童團出團慶賀畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經過一年多的訓練，在各界的支持下幫助下，神童團正式成立，讓消失一甲子的福興宮太平媽神童團再度歸隊，在媽祖遶境隊伍中前導開路。（圖／記者李政遠翻攝）
 

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