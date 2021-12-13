▲醫師點名「前線戰士」應速速施打第3劑加強針。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron狂襲英國！境內迄今累計3137例，光12日一天就佔1239例，首相強生（Boris Johnson）昨晚表示，2劑疫苗並不足以遏阻疫情，Omicron巨浪即將來襲，應速打加強針。對此，前台大感染科醫師林氏璧也疾呼，台灣的「前線戰士」應盡快施打第3針，「因為你們已經會開始面臨一波波Delta和Omicron的攻擊了」。

綜合BBC、天空新聞報導，強生12日把現階段疫情形容為「Omicron緊急狀態」，部分醫療預約可能會被延後，全力推動接種疫苗追加劑。

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「在與新變異株Omicron的這場戰鬥中，我們恐怕正面臨緊急狀態」，強生表示，如今2劑疫苗根本不足以提供所有人所需的保護力，但好消息是，透過接種第3劑可把防護效力恢復至原本水準，而原定目標2022年1月底開放英格蘭地區18歲以上民眾打追加劑的政策，提前一個月至12月底。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

前台大感染科醫師林氏璧解讀，英國如此大動作是因為有越來越多證據顯示Omicron相較於Delta有競爭優勢，家戶內傳染力比Delta高出3.2倍，與確診者密切接觸後的染疫機率則高出2倍。「Omicron在英格蘭地區的成長速度遠快於Delta，大約每2.5～3天就會倍增，預估到12月中， 感染Omicron的病例可能就將佔新增確診者的一半。」

另外，則是2劑疫苗的保護力，林氏璧說，無論是2劑BNT或AZ對防有症狀感染都不太有用，但打了第3劑加強針，保護力則可大幅回升至71～75%。當然可等待是否有效果更好的次世代疫苗，但另一波Delta已經燒起來，而Omicron也在歐美各國蠢蠢欲動，「沒有時間好好等」，也沒有辦法觀察到Omicron是否真的容易重症再行動。

林氏璧說，台灣人應秉持將Delta和Omicron擋在門外的政策，還有時間可觀察。他也同意前線戰士如醫護、邊境人員盡快施打第3針，「因為你們已經會開始面臨一波波Delta和Omicron的攻擊了」。他也特別點名僅打2劑AZ者，只要第2劑已過5個月，應速速施打半劑莫德納加強劑，一起撐過春節專案的考驗。