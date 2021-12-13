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林秉樞打特權疫苗？北市：有7月15日接種紀錄　派人稽查禾馨診所

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打案越演越烈，除了牽扯出網軍案外，國民黨台北市議員游淑慧12日爆料，林秉樞7月施打第一劑莫德納疫苗，但當時根本沒開放43歲民眾預約，疑似接種特權疫苗。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，林秉樞確實於7月15日到小禾馨民權小兒專科診所打疫苗，但健保卡上未註記是第七類國安人員，已派人前往診所稽查。

針對林秉樞疑似施打特權疫苗，台北市政府發言人陳智菡13日上午表示，疫苗接種niis系統需身分證、出生年月日等資訊才能查詢，北市府經詢問中央後，已獲中央給予林秉樞個人資料查詢比對，並確定林秉樞確實於7月15日到小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗。

陳智菡指出，但據了解，林秉樞健保卡上並未註記是第七類國安相關人員，為何對方能在7月接種疫苗，有無其他爆料指稱帶人去接種等情事，北市會派人稽查，並請禾馨診所說明。

▲▼國民黨北市議員游淑慧1日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨北市議員游淑慧。（資料圖／記者陳家祥攝）

游淑慧12日於臉書爆料，她接獲檢舉指林秉樞兩劑疫苗施打的診所，一間在北部、一間台中，檢舉資料點名第一劑是在之前高嘉瑜喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統某一診所施打；第二劑則遠赴台中榮總施打，懷疑林秉樞和禾馨、台中榮總應該也存在「人脈關係」。

游淑慧提到，衛福部長陳時中稱「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打。」部長揭露兩個重點，7月中、10月初，在一般的平台施打，7月中旬後台灣疫苗施打都必需透過「疫苗預約施打平台系統」，這系統是7月6日開放登記，7月12日發送第一批預約簡訊，7月16日後才開始施打，打的是AZ，重點是「而第一批施打的是50歲以上」。

游淑慧指出，很明顯，林秉樞並不符合當時第一批的「可施打」的資格，除非是第九類。至於10月初則是「第十期」的施打梯次，當時二劑施打的資格為50歲至64歲，而開放施打的AZ。林秉樞的年紀同樣資格不符。

游淑慧也提到，7月中、10月初開放施打的都是「AZ」，但林秉樞的年紀似乎無法在這兩個時段內，透過一般平台預約和施打，這點衛福部應該比對徹查。

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