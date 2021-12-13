ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

▲83.1%民眾表示願意在接種完整兩劑新冠肺炎疫苗後，施打第三劑疫苗。（圖／記者宋良義攝）

記者陳弘修／台北報導

全球疫苗施打覆蓋率逐漸提升，但即使已接種完整兩劑疫苗，疫苗的保護力仍會隨著時間逐漸下降，為減少突破性感染，各國陸續開打第三劑新冠肺炎疫苗，根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，高達83.1%民眾表示願意在接種完整兩劑新冠肺炎疫苗後，施打第三劑疫苗。對於入境檢疫，則有30.8%民眾認為應調整回原本全部入境者皆14天檢疫旅館隔離。另外，如果明年疫情趨緩，全球恢復國際旅遊，有58.3%民眾表示會想出國觀光旅遊。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，為了解民眾對於第三劑疫苗、台灣入境檢疫規範的看法與旅遊規劃，民調中心於2021年12月6日至12月8日期間，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象，透過「手機簡訊」方式進行意向調查，回收有效樣本數為1,386份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.63%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（110年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

為因應春節期間國人返鄉心切與檢疫場所的龐大需求，衛福部宣布自今年12月14日起至明年2月14日止，針對已接種完整兩劑COVID-19疫苗之非重點高風險國家入境人員，開放檢疫旅館隔離7天+居家隔離7天+自主健康管理7天的「春節7+7+7檢疫方案」，但近日因新冠病毒變異毒株Omicron感染擴大，許多國家開始實施邊禁管制。

根據調查結果顯示，44.7%民眾認為台灣在春節期間「應參照國外實施更嚴格的入境檢疫與隔離規定」；30.8%民眾認為「應調整回原本全部入境者皆14天的檢疫旅館隔離」；僅19.6%民眾認為維持「春節7+7+7檢疫方案」即可，顯示在經歷本土疫情風暴與見證國外疫情反覆橫行後，加上台灣近期多起境外移入案例均為突破性感染，民眾對於入境檢疫隔離措施的實施，態度更加謹慎保守，深怕今年五月疫情風暴再現。

全球疫苗施打覆蓋率逐漸提升，但即使已接種完整兩劑疫苗，疫苗的保護力仍會隨著時間逐漸下降，為減少突破性感染，各國陸續開打第三劑新冠肺炎疫苗，根據最新調查結果顯示，高達83.1%民眾表示願意在接種完整兩劑新冠肺炎疫苗後，施打第三劑疫苗。

另外，受到疫情影響，台灣大部分民眾有長達近兩年時間未能出國旅遊，此次調查結果也指出，如果明年疫情趨緩，全球恢復國際旅遊，58.3%民眾表示會想出國觀光旅遊；35.0%民眾表示不想出國旅遊。相較2020年7月與12月的調查，民眾對於出國旅遊的意願明顯提升，與去年同期調查結果相比，出國旅遊意願提升達兩成，顯示民眾對於出國旅遊的渴望情緒與日俱增。

調查結果也顯示，在明年會想出國旅遊的民眾中，「出入境檢疫隔離時間長」（48.7%）為最有可能影響其出國意願的因素；其次為「擔心疫情突然爆發」（47.5%）；至於不想出國旅遊的民眾，原因以「出國染疫風險高」占比最高（68.4%），其次為「返台入境檢疫隔離時間長」（38.2%）。

至於國內旅遊方面，84.5%民眾表示明年會想進行國內旅遊；11.５%民眾明年不想進行國內旅遊。若進一步與出國觀光旅遊意願進行交叉分析，可得知民眾對於明年旅遊規劃情形為：進行國外與國內旅遊53.9%、進行國外旅遊但不進行國內旅遊4.1%、不進行國外旅遊但會進行國內旅遊27.2%、、都不進行7.4%。

以下為ETtoday民調中心此次調查結果內容與說明：



44.7%民眾認為台灣在春節期間「應參照國外實施更嚴格的入境檢疫與隔離規定」

為因應春節期間國人返鄉心切與檢疫場所的龐大需求，衛福部宣布自今年12月14日起至明年2月14日止，針對已接種完整兩劑COVID-19疫苗之非重點高風險國家入境人員，開放檢疫旅館隔離7天+居家隔離7天+自主健康管理7天的「春節7+7+7檢疫方案」。但近日因新冠病毒變異毒株Omicron感染擴大，許多國家開始實施邊禁管制，根據調查顯示，44.7%民眾認為台灣在春節期間「應參照國外實施更嚴格的入境檢疫與隔離規定」；30.8%民眾認為「應調整回原本全部入境者皆14天的檢疫旅館隔離」；僅19.6%民眾認為維持「春節7+7+7檢疫方案」即可。

83.1%民眾願意在接種完整兩劑新冠肺炎疫苗後，施打第三劑疫苗

為減少突破性感染，各國陸續開打第三劑新冠肺炎疫苗，指揮中心表示應於接種第二劑的五個月後，再施打第三劑。根據調查顯示，高達83.1%民眾表示願意在接種完整兩劑疫苗後，施打第三劑疫苗（非常願意52.3%、還算願意30.8%）；11.0%民眾則表示不願意施打第三劑疫苗（完全不願意3.6%、不太願意7.4%）；另有5.9%表示不知道/沒意見。

若明年疫情趨緩，全球恢復國際旅遊，58.3%民眾表示會想出國觀光旅遊；相較去年同期調查，民眾出國旅遊意願提升達兩成

根據調查顯示，如果明年疫情趨緩，全球恢復國際旅遊，58.3%民眾表示會想出國觀光旅遊（一定會22.4%、可能會35.9%）；35.0%民眾表示不想出國旅遊（一定不會12.0%、可能不會23.0%）；另有6.7%民眾表示不知道/沒意見。

相較《ETtoday新聞雲》2020年7月及12月的調查，民眾對於出國旅遊的意願明顯提升，與去年同期調查結果相比，出國旅遊意願提升達兩成。





本次調查結果顯示，在明年會想出國旅遊的民眾中，「出入境檢疫隔離時間長」（48.7%）為最有可能影響其出國意願的因素；其次為「擔心疫情突然爆發」（47.5%）；至於不想出國旅遊的民眾，原因以「出國染疫風險高」占比最高（68.4%），其次為「返台入境檢疫隔離時間長」（38.2%）。

84.5%民眾表示明年會想進行國內旅遊

根據調查顯示，高達84.5%民眾表示明年會想進行國內旅遊（一定會48.5%、可能會36.0%）；僅11.５%民眾明年不想進行國內旅遊（一定不會2.8%、可能不會8.7%）。

進一步與出國觀光旅遊意願進行交叉分析，得知民眾對於明年的旅遊規劃情形為：進行國外與國內旅遊53.9%、進行國外旅遊但不進行國內旅遊4.1%、不進行國外旅遊但會進行國內旅遊27.2%、都不進行7.4%。









