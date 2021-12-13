林秉樞打特權莫德納？　徐巧芯質疑：陳時中有沒有說謊？

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜引起社會軒然大波，林更被質疑冒用國安人員的身分打疫苗，衛福部長陳時中日前指出，經查後，林秉樞是透過一般平台施打。對此，國民黨議員徐巧芯質疑，當時疫苗類別尚未輪到林秉樞的年紀施打，陳時中卻說林秉樞是在「一般平台」上施打，「部長有沒有說謊？」

對於林秉樞特權疫苗爭議，陳時中8日表示，林秉樞非國安單位造冊人員，經查是在7月中和10月初透過一般平台打疫苗。對此，徐巧芯表示，根據《不演了新聞台》爆料，林秉樞的疫苗施打時間是7／15、10／5，分別在台北的診所以及台中的醫院。由於這個時間點符合陳時中的說法，可信度頗高。

徐巧芯質疑，如果是7／15打第一劑，不管林秉樞是不是第九類，43歲都還沒到他的施打時間。當時大家都在等疫苗，為什麼林秉樞可以先打？以AZ來說，如果是第九類43歲，最早是7／23施打；如果是一般的43歲，要到7／30才符合資格，「林秉樞顯然都早了一些。」

徐巧芯表示，莫德納當時十分稀缺，當時只開放65歲以上的長者施打，更不用說43歲能夠打到莫德納已經是很久以後的事了。然而，按照不演了新聞台揭露的圖，林秉樞打的是莫德納，「連長輩們苦苦等待都排不到的莫德納，就你林秉樞最有辦法！」

徐巧芯指出，回想起來陳時中從沒說他打了哪款疫苗，其中恐有貓膩，有沒有立委、記者要去問問他呢？且陳時中說林秉樞是在「一般平台」上施打，「以他的年齡，7／15根本無法登記，部長有沒有說謊？」

徐巧芯表示，如果此事為真，下一個要查的就是有沒有仲介施打疫苗牟利的問題了，什麼時候衛福部才要啟動專案調查，查明真相，「話說回來，不曉得他的老大知情與否？有太多問題大家都在等你出來回答了，快出來，等你喔！」