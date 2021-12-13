　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

【21：30　更新衛生局對殘劑回應】

記者袁茵／台北報導

毆打民進黨立委高嘉瑜的林秉樞被爆，在7月15日於禾馨診所接種莫德納，疑似為特權疫苗；禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以診所內護理人員的同住男友身份接種殘劑。台北市衛生局晚間表示，林秉樞是以殘劑接種莫德納，當天殘劑共有20人接種；但國民黨台北市議員游淑慧質疑，此舉已違反疫苗開瓶剩餘量。

據了解，台北市政府早於上週就接獲爆料，林秉樞疑似涉嫌施打特權疫苗，但因為調閱「全國性預防接種資訊管理系統」（NIIS）需要個人資料，當時北市衛生局手中沒有林炳樞個資，因此僅從禾馨過去的接種異常名單查閱，並無找到林秉樞，最終苦無下文。

但在「不演了新聞台」踢爆後，中央將林秉樞資料與權限供給台北市衛生局，進而才從NIIS系統中發現，林秉樞確實如爆料所言，7月15日在小禾馨民權小兒專科診所接種第一劑莫德納、10月5日在台中榮民總醫院接種第二劑。

面對林秉樞疑似施打特權疫苗，台北市衛生局於13日上午10時前往禾馨診所稽查，但截至晚間7時45分才給予新聞稿回應，衛生局指出，林秉樞是以「員工同住者」身分，於7月15日晚間8時許於診所接種莫德納疫苗殘劑。

北市衛生局表示，2021年7月11日至15日是莫德納疫苗施打期程，該時段「預約接種對象」為65歲以上長者（民國45年12月31日前出生）與55歲以上原住民（民國55年12月31日前出生），稽查時該診所指出，林秉樞7月15日是以殘劑接種莫德納疫苗，殘劑會優先提供診所醫護人員同住家屬及親友。

北市衛生局提及，經查當日施打莫德納疫苗14劑型7瓶，當日預約接種91人，下午、夜間門診實際施打預約接種85人及殘劑接種20人，合計105人。

不過台北市衛生局調查近11小時，卻始終未回應有無違規和開罰一事，且「殘劑接種20人」一詞引發爭議。游淑慧晚間再度指出，小禾馨當天的殘劑比例過高，不符衛福部的殘劑規定，當天的殘劑人數，佔全天施打人數的20％，按照數字推算，開到第6瓶就應足夠預約報到人數（15乘6等於90），還剩5劑殘劑，但卻開到7瓶，導致殘劑量20瓶超過1瓶，與衛福部「最後一瓶剩餘量」的規定並不相符。

對此，台北市衛生局晚間再回應，早上預約52人，所以開4瓶疫苗，並先通知4至6人打殘劑，若預約的人沒來就再通知殘劑候補名單，所以早上可打56人至60人；下午預約39人開3瓶疫苗，通知3至6人打殘劑，因此可打42至46人打殘劑，「預約91人會開到第7瓶疫苗，並未違反中央流行疫情指揮中心規範。」

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
氣象局發布3縣市「大雨特報」　2地區明下探14°C
時薪開到400仍缺工？飯店登記等超久　原因曝光
林秉樞「劈腿禾馨女護理師」！不爽就開揍　逼診所內下跪
老闆碎碎念　女員工受不了「放火燒石油公司倉庫」
Omicron首死出現了！英國首相強生證實：緊急狀態
發錢了！「這鄉鎮」普發3000元現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

快訊／侯友宜表態「公投不是圈叉題」　鬥來鬥去人民厭煩了

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

調皮法鬥鬧貴賓「被轟還不死心」　露牙低吼較勁！媽笑噴：是屁孩嗎

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

快訊／侯友宜表態「公投不是圈叉題」　鬥來鬥去人民厭煩了

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

台中力推五人制足球　教練張兆祿看見希望：這才是根本

蔡英文2012年競選影片被網酸　律師：我是老闆也不會給你加錢

營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因！40歲、愛吃甜食要小心

氣象局發布3縣市「大雨特報」！明輻射冷卻發威　2地區下探14°C

「佳華破處」6小時終於落幕…導演累到癱　對鄧佳華說出真心評價

義大利主教告訴小孩「聖誕老人不存在」小孩崩潰…結果慘了

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

快訊／大陸爆出首例Omicron　入境天津檢出確診

林秉樞「劈腿禾馨女護理師」！不爽就開揍　逼診所內下跪

「周星馳御用胖妹」退演藝圈20年！轉職被爆「遠嫁美國」近況曝光

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

更多熱門

相關新聞

英國爆首例Omicron患者病故！強生急推追加劑

英國爆首例Omicron患者病故！強生急推追加劑

英國Omicron疫情急速飆升，境內迄今累計3137例，光是12日就佔1239例，其中，倫敦佔所有病例約40%左右，全國已有10名染疫者住進醫院。首相強生（Boris Johnson）13日證實，目前已有一名感染Omicron的患者死亡，英國將全力推動接種疫苗追加劑，開放英格蘭地區18歲以上者施打。

林秉樞連打2次殘劑！持機票「鑽漏洞」曝

林秉樞連打2次殘劑！持機票「鑽漏洞」曝

林秉樞打特權莫德納？　游淑慧打臉中榮

林秉樞打特權莫德納？　游淑慧打臉中榮

倫敦佔40％！英官員：Omicron擴散速度驚人

倫敦佔40％！英官員：Omicron擴散速度驚人

林秉樞儼然「殘劑大師」　第二劑衝台中打

林秉樞儼然「殘劑大師」　第二劑衝台中打

關鍵字：

北市台北市台北市政府禾馨衛生局疫苗林秉樞防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面