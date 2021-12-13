北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

【21：30 更新衛生局對殘劑回應】

記者袁茵／台北報導

毆打民進黨立委高嘉瑜的林秉樞被爆，在7月15日於禾馨診所接種莫德納，疑似為特權疫苗；禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以診所內護理人員的同住男友身份接種殘劑。台北市衛生局晚間表示，林秉樞是以殘劑接種莫德納，當天殘劑共有20人接種；但國民黨台北市議員游淑慧質疑，此舉已違反疫苗開瓶剩餘量。

據了解，台北市政府早於上週就接獲爆料，林秉樞疑似涉嫌施打特權疫苗，但因為調閱「全國性預防接種資訊管理系統」（NIIS）需要個人資料，當時北市衛生局手中沒有林炳樞個資，因此僅從禾馨過去的接種異常名單查閱，並無找到林秉樞，最終苦無下文。

但在「不演了新聞台」踢爆後，中央將林秉樞資料與權限供給台北市衛生局，進而才從NIIS系統中發現，林秉樞確實如爆料所言，7月15日在小禾馨民權小兒專科診所接種第一劑莫德納、10月5日在台中榮民總醫院接種第二劑。

面對林秉樞疑似施打特權疫苗，台北市衛生局於13日上午10時前往禾馨診所稽查，但截至晚間7時45分才給予新聞稿回應，衛生局指出，林秉樞是以「員工同住者」身分，於7月15日晚間8時許於診所接種莫德納疫苗殘劑。

北市衛生局表示，2021年7月11日至15日是莫德納疫苗施打期程，該時段「預約接種對象」為65歲以上長者（民國45年12月31日前出生）與55歲以上原住民（民國55年12月31日前出生），稽查時該診所指出，林秉樞7月15日是以殘劑接種莫德納疫苗，殘劑會優先提供診所醫護人員同住家屬及親友。

北市衛生局提及，經查當日施打莫德納疫苗14劑型7瓶，當日預約接種91人，下午、夜間門診實際施打預約接種85人及殘劑接種20人，合計105人。

不過台北市衛生局調查近11小時，卻始終未回應有無違規和開罰一事，且「殘劑接種20人」一詞引發爭議。游淑慧晚間再度指出，小禾馨當天的殘劑比例過高，不符衛福部的殘劑規定，當天的殘劑人數，佔全天施打人數的20％，按照數字推算，開到第6瓶就應足夠預約報到人數（15乘6等於90），還剩5劑殘劑，但卻開到7瓶，導致殘劑量20瓶超過1瓶，與衛福部「最後一瓶剩餘量」的規定並不相符。

對此，台北市衛生局晚間再回應，早上預約52人，所以開4瓶疫苗，並先通知4至6人打殘劑，若預約的人沒來就再通知殘劑候補名單，所以早上可打56人至60人；下午預約39人開3瓶疫苗，通知3至6人打殘劑，因此可打42至46人打殘劑，「預約91人會開到第7瓶疫苗，並未違反中央流行疫情指揮中心規範。」