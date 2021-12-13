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林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！鄉民見「1行徑」秒炸鍋：太扯

▲▼林秉樞疑似接種特權疫苗。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞疑似接種特權疫苗。（圖／記者游宗樺攝）

記者施怡妏／綜合報導

林秉樞家暴民進黨立委高嘉瑜，過往經營政商人脈的手法也一一被爆出，近日更被爆出，以護理師男友的身分，7月時於禾馨診所搶先施打第一劑莫德納疫苗，超誇張的行徑引起討論，不過有網友指出，許多醫護想幫家人爭取殘劑都搶不到，林秉樞竟然以「男友」的身分就可以打到，直呼超離譜。

國民黨台北市議員游淑慧12日爆料，林秉樞曾於7月與10月分別在禾馨與台中榮民總醫院接種莫德納疫苗，由於當時只開放50歲以上民眾施打，質疑特權施打。禾馨營運長林思宏今受訪指出，當初林是診所一名護理師的男朋友，當時疫苗殘劑提供給員工未施打的家人，完全合法。

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一名新冠疫情前線的醫護人員表示，「禾馨真的是超好的診所，照顧員工也照顧家屬，小魯是雙北第一線，看過N個covid病人，幾次幫確診者插管，結果老婆9月才排到殘劑打疫苗，果然超魯的QQ」。另一名網友也指出，「禾馨福利真的很不錯耶，一堆第一類只有AZ可以打就算了，像我自己是第一類同住的老公，要打到疫苗還要靠郭董、台積電、慈濟買的BNT」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼當時連醫護家人都排不到疫苗，林秉樞竟然可以搶先施打。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

還有網友表示，「男朋友都可以打喔？會不會太扯，那時候大家都打不到莫德納，結果就你家護士的男友可以先打，這是不是要再罰一次兩百萬？」「那時醫生親兒子打殘劑都被獵了，男友，科科」、「當時家屬都排不到，竟然排去男友，笑死」。

此外，還有網友指出，按照時間軸推敲，林秉樞跟高嘉瑜在一起半年，結果現在被爆出7月時還有個護理師女友，「林跟高交往8個月，所以算劈腿吧？」「搞半天結果高嘉瑜是小三」、「劈腿仔男友竟然能算家人」、「到底有幾個女友」。

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