中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

▲林秉樞遭爆去台中榮總打特權莫德納疫苗。（合成圖／台中榮總提供、記者游宗樺攝）



記者黃巈禾／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，不僅牽扯出綠營網軍、派系鬥爭，國民黨台北市議員游淑慧爆料，林秉樞分別在禾馨診所、台中榮總接種1、2劑莫德納。禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以診所內護理人員的同住男友身份接種殘劑。台中榮總則表示，林秉樞到中榮施打疫苗符合衛福部規定。對此，游淑慧13日提出2個疑點，包括就算有殘劑也是AZ、難道林秉樞事先知道當天一定會有殘劑，所以先下台中等？

游淑慧12日爆料，林秉樞兩劑疫苗施打的診所，第1劑是在之前喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打，第2劑則遠赴台中榮總施打，回溯衛福部的施打規定和時序，陳時中說林秉樞是在7月中跟10月初透過一般平台施打，但43歲的林秉樞不符合第一批施打的是50歲以上的年齡資格，且該梯次打的是AZ，至於10月初則是第10期的施打梯次，當時2劑施打的資格為50歲至64歲、施打AZ，林秉樞的年紀同樣資格不符。

此外，游淑慧也比對林秉樞和檢舉資料中醫院院所之間關係，一、台中榮總院長陳適安，在林秉樞母親告別式贈花名單內；二，林秉樞和禾馨系統可能認識，這大家應該能理解；三、日前名嘴公開揭露在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，就在禾馨任職，「這幾個線索加起來，林秉樞和這兩家醫療院所應該也存在人脈關係」。

台北市政府發言人陳智菡13日證實，林秉樞確實於7月15日到小禾馨民權小兒專科診所打疫苗，但健保卡上未註記是第七類國安人員，已派人前往診所稽查。禾馨營運長林思宏13日說明，當時疫苗殘劑提供給員工未施打的家人，林秉樞是以診所一名護理師男朋友的身分施打，完全合法。

台中榮總13日則表示，林秉樞的母親長期於台中榮總、急診、住院數10次，病故後送訃聞至台中榮總，基於世俗禮儀送花藍致意，乃人之常情；至於林秉樞到台中榮總打疫苗，一切符合衛福部相關規定。

對此，游淑慧13日表示，說一個謊，就得用更多謊來圓，10月15日林秉樞施打第二劑莫德納，台中榮總居然說符合規定，請問符合那條規定？陳時中之前表示林秉樞是透過一般平台施打，但7月15日、10月5日，43歲林秉樞就不符合一般平台的施打資格，部長自己不清楚自己的規定？退萬步來說， 就算台中榮總要以殘劑來硬拗，但10月上旬、第十期，衛福部開放施打的是AZ第二劑， 就算有殘劑也是AZ，中榮是挪那個專案的莫德納給林秉樞？

游淑慧再指，榮總的殘劑都要從官網預約候補， 當天下午後才知道最後一瓶有無殘劑，一經通知要在一定時間內趕過來打，中榮敢出示林秉樞的電腦預約紀錄嗎？而且難道林秉樞事先知道他當天一定會有殘劑，所以先下台中等嗎？

游淑慧認為質疑，一般平台，林秉樞年紀不符，施打殘劑，也很難打到莫德納，林秉樞的疫苗那裡來的？當8月、9月全台有百萬莫德納族都在苦苦等待第二劑，而衛福部一直到10月22日才開始施打，林秉樞卻在10月5日、提前半個月就能打到，中榮一句符合規定就想呼弄？台北市衛生局早上已經派員直接到小禾馨進行稽查，難道衛福部反而要敷衍了事、息事寧人嗎？除了喬自己疫苗外，有沒有幫別人喬，恐怕需要檢調進一步調查，男友能優先打殘劑？那乾女兒、乾妹妹、乾媽能打嗎？好遼闊的人與人的連結網。