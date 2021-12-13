　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

▲▼林秉樞遭爆去台中榮總打特權莫德納疫苗。（合成圖／台中榮總提供、記者游宗樺攝）

▲林秉樞遭爆去台中榮總打特權莫德納疫苗。（合成圖／台中榮總提供、記者游宗樺攝）

記者黃巈禾／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，不僅牽扯出綠營網軍、派系鬥爭，國民黨台北市議員游淑慧爆料，林秉樞分別在禾馨診所、台中榮總接種1、2劑莫德納。禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以診所內護理人員的同住男友身份接種殘劑。台中榮總則表示，林秉樞到中榮施打疫苗符合衛福部規定。對此，游淑慧13日提出2個疑點，包括就算有殘劑也是AZ、難道林秉樞事先知道當天一定會有殘劑，所以先下台中等？

游淑慧12日爆料，林秉樞兩劑疫苗施打的診所，第1劑是在之前喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打，第2劑則遠赴台中榮總施打，回溯衛福部的施打規定和時序，陳時中說林秉樞是在7月中跟10月初透過一般平台施打，但43歲的林秉樞不符合第一批施打的是50歲以上的年齡資格，且該梯次打的是AZ，至於10月初則是第10期的施打梯次，當時2劑施打的資格為50歲至64歲、施打AZ，林秉樞的年紀同樣資格不符。

此外，游淑慧也比對林秉樞和檢舉資料中醫院院所之間關係，一、台中榮總院長陳適安，在林秉樞母親告別式贈花名單內；二，林秉樞和禾馨系統可能認識，這大家應該能理解；三、日前名嘴公開揭露在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，就在禾馨任職，「這幾個線索加起來，林秉樞和這兩家醫療院所應該也存在人脈關係」。

台北市政府發言人陳智菡13日證實，林秉樞確實於7月15日到小禾馨民權小兒專科診所打疫苗，但健保卡上未註記是第七類國安人員，已派人前往診所稽查。禾馨營運長林思宏13日說明，當時疫苗殘劑提供給員工未施打的家人，林秉樞是以診所一名護理師男朋友的身分施打，完全合法。

台中榮總13日則表示，林秉樞的母親長期於台中榮總、急診、住院數10次，病故後送訃聞至台中榮總，基於世俗禮儀送花藍致意，乃人之常情；至於林秉樞到台中榮總打疫苗，一切符合衛福部相關規定。

對此，游淑慧13日表示，說一個謊，就得用更多謊來圓，10月15日林秉樞施打第二劑莫德納，台中榮總居然說符合規定，請問符合那條規定？陳時中之前表示林秉樞是透過一般平台施打，但7月15日、10月5日，43歲林秉樞就不符合一般平台的施打資格，部長自己不清楚自己的規定？退萬步來說， 就算台中榮總要以殘劑來硬拗，但10月上旬、第十期，衛福部開放施打的是AZ第二劑， 就算有殘劑也是AZ，中榮是挪那個專案的莫德納給林秉樞？

游淑慧再指，榮總的殘劑都要從官網預約候補， 當天下午後才知道最後一瓶有無殘劑，一經通知要在一定時間內趕過來打，中榮敢出示林秉樞的電腦預約紀錄嗎？而且難道林秉樞事先知道他當天一定會有殘劑，所以先下台中等嗎？

游淑慧認為質疑，一般平台，林秉樞年紀不符，施打殘劑，也很難打到莫德納，林秉樞的疫苗那裡來的？當8月、9月全台有百萬莫德納族都在苦苦等待第二劑，而衛福部一直到10月22日才開始施打，林秉樞卻在10月5日、提前半個月就能打到，中榮一句符合規定就想呼弄？台北市衛生局早上已經派員直接到小禾馨進行稽查，難道衛福部反而要敷衍了事、息事寧人嗎？除了喬自己疫苗外，有沒有幫別人喬，恐怕需要檢調進一步調查，男友能優先打殘劑？那乾女兒、乾妹妹、乾媽能打嗎？好遼闊的人與人的連結網。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
捷運廁所半夜傳詭異敲門聲！台北5大交通靈異曝
公投不是圈叉題！　侯友宜千字文表態了
女偶像切割子瑜刪光合照！「支持港警」網酸爆
「這5種指甲」會致命！兩指緊貼恐是肺癌　可怕警訊一次看
這職業一夜情發生率最高　近半數人搞上同事
王思佳公開嗆「綠茶婊女星」！釣出她親回：少八卦
客人點799元「全拿硬幣付」　外送員卻請飲料！網一看讚翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

快訊／侯友宜表態「公投不是圈叉題」　不須鬥來鬥去！人民厭煩了

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

快訊／侯友宜表態「公投不是圈叉題」　不須鬥來鬥去！人民厭煩了

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

宛宛兒主持婚禮「深V露半球」比新娘還辣　3人合照新郎表情亮了！

高分首獲金手套、隊史第7人　郭天信：明年保持一樣態度

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

獨／電商女王投資診所挨告詐欺　反控醫師「為報復而來」低調出庭

女神卡卡狠扮「Gucci黑寡婦」搞謀殺！導演欽點：不二人選

媽媽崩潰曝23歲女兒「房間日常」　5張照逼瘋萬人：男友能接受？

曾莞婷超正校服照讓人戀愛！逆齡4撇步大公開　網：絕對是校花

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

存款一度剩下1000元　呂冠霆重返球場好感恩拚進步獎

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣是國際趨勢

更多熱門

相關新聞

林秉樞儼然「殘劑大師」　第二劑衝台中打

林秉樞儼然「殘劑大師」　第二劑衝台中打

林秉樞對立委高嘉瑜施暴案扯出案外案，今日林秉樞遭爆打特權疫苗，在7月與10月分別在台北禾馨與台中榮總接種莫德納疫苗，第一劑是以「護理師男友」身分打殘劑，至於第二劑台中市衛生局回應，經查，林秉樞以「殘劑」身分接種，儼然成為「殘劑大師」。

林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！1行為遭罵翻

林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！1行為遭罵翻

林秉樞打特權疫苗？　柯文哲嘆氣

林秉樞打特權疫苗？　柯文哲嘆氣

林秉樞7月中打疫苗　禾馨證實以該院護理師男友身分接種

林秉樞7月中打疫苗　禾馨證實以該院護理師男友身分接種

林秉樞打特權疫苗？　黃珊珊這樣說

林秉樞打特權疫苗？　黃珊珊這樣說

關鍵字：

台中榮總游淑慧林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面