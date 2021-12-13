林秉樞連2次打殘劑！持機票採「緊急出國」鑽漏洞到中榮打莫德納

▲林秉樞。（圖／記者游宗樺攝）



記者游瓊華／台中報導

林秉樞對立委高嘉瑜施暴案扯出案外案，今日林秉樞遭爆打特權疫苗，在7月與10月分別在台北禾馨與台中榮總接種莫德納疫苗，第一、第二劑都是打殘劑，第一劑台北禾馨證實，林秉樞因身分為護理師男友；第二劑則獲台中市衛生局證實，以「緊急出國」為由，持出國機票付費收據申請接種殘劑，但機票的時間、地點則不得而知，連2次以「殘劑」身分接種成功，林秉樞儼然成為「殘劑大師」。

台北禾馨證實，林秉樞當初是診所一名護理師的男友，「當時疫苗殘劑提供給員工未施打的家人，完全合法。」

至於第二劑在台中榮總則同樣是接種「殘劑」，台中市衛生局晚間終於詳細說明。衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心8月30日函，於9月3日函請各專責醫院配合開設已於國內接種第一劑COVID-19疫苗，因緊急出國需提前接種第二劑者之接種門診，符合資格者須出具具付款紀錄之機票及公司外派出國證明，並建議可於出國前7至14天完成第二劑接種，以獲得保護力。

衛生局提到，依據接種醫院說明，林秉樞10月5日以緊急出國需求身分，於該院完成默德納第二劑接種，並依規上傳接種資料，身分別註記C12(其他接種對象)，尚符規定。