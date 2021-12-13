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不受騙看這裡！9大公投奧步曝光　民進黨提醒國人這幾天要留意

▲▼民進黨公布「公投9大奧步」，提醒國人留意。（圖／民進黨提供）

▲民進黨揭露9大公投奧步，要國人這幾天特別留意。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨13日召開「1218民進黨打擊奧步小組」成立記者會，由黨發言人簡舒培、立法委員羅致政公布公投期間，民進黨蒐集各界舉發的「公投九大奧步」，提醒民眾注意來自境內、境外流竄的錯假訊息，並強調「四個不同意　奧步滾出去」，別讓錯假的奧步所影響，呼籲民眾本週六踴躍投票。

面對本週六（18日）就要進行的公投，民進黨將於週五晚上7時，分別於台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地（高雄市前鎮區中華五路近夢時代百貨），舉辦最後兩場大型公投說明會。

不過，羅致政表示，民進黨最近收到黨公職反映，混淆民眾視聽、投票意向的作為越來越多，這也凸顯了當時公投法相關配套修法過程當中，沒有顧慮到會有這麼多政治性的干擾，所以把這幾個奧步點出來，希望民眾能夠特別的留意，同時也呼籲任何有心人士，不要做影響、干擾民眾行使公民投票的權利。

首先，由羅致政向大家說明「公投九大奧步」，第一步，稱為「黑函步」有民眾投訴在新北市的淡水區，有不明人士在相關地方活動中，發送假文宣、黑函，上面印製一些誤導的內容，包括支持民進黨投四同意，從這些大量印製的精美文宣來看，顯示這背後應該有相關勢力，系統性的在資助、印製這些文宣。可見這些有心人士，因說服不了民眾，就想用混淆民眾的方式，干擾這次的公投。

第二步，就是「機車步」，先前高雄市議員林智鴻已揭露，高雄市有不明人士騎機車跟著垃圾車沿途高喊，「支持民進黨投四個同意」，此外，高雄街頭也有人將國民黨訴求灌到民進黨，企圖在綠營優勢的選區，向民眾散佈假資訊，要誤導投票。把公投同意與不同意混為一談，來混淆民眾。

第三步，就是「造謠步」，包括有國民黨立委之前曾說「蘭嶼鄉民不願意核廢料移除，他們沒辦法享受所有的優惠。」這樣的說法，可以說是已經走火入魔，而且失去理智，更不要說，把蘭嶼人當成是貪小便宜的人。

另外，他也點出，國民黨台南市議員說，萊豬吃多了「ＸＸ會縮小」，這樣歪曲的言論，連前總統馬英九都不敢挺，昨天才表示：「這方面我們研究不多」，有心人士和特定政黨想不斷透過謠言，在地方公開傳播耳語，混淆民眾對議題的看法；此外，像昨天的停電，黃士修也用假謠言，指稱民進黨已經關掉一定數目的核電，所以造成跳電、停電等等，相關部門已經澄清，這是非常明顯的造謠。

第四步，叫做「擾亂步」，在民進黨舉辦的公投說明會，發生鬧場的情況，像是在民進黨立委許智傑舉辦的公投說明會現場，當蘇貞昌院長說話時，有人鬧場，套用行政院長蘇貞昌的話，「國民黨沒辦法自己辦，所以來亂別人的場」，也就是企圖用干擾活動的方式，來影響民眾公投的權利，阻擾其他人取得資訊的權利。

第五步，「境外干擾步」，像是臉書，以及網路上活動訊息，最近有大規模的境外留言，試圖製造網路輿論風向。舉例來說，民進黨的公投說明會辣台派場直播時，出現大量簡體字帳號入侵蔡英文總統臉書，用簡體字嗆聲「蔡英文支持公投你當初支持了嗎？」還有留下五星旗挑釁。

羅致政強調，前面五項都與錯假訊息有密切關係，而這些錯假訊息的動作，未來幾天可能會更變本加厲，要別提醒民眾要特別注意，請以總統、黨部，及黨公職的臉書作為正確訊息來源，對於其他不明來源的臉書訊息都要特別留意。

接著，簡舒培公布第六至九項奧步，她指出，第六項是電話「詐騙步」，有人偽裝成立委蘇治芬電話語音錄音拜託投同意票，蘇治芬委員也已經向民眾呼籲，若有人接到電話，要幫忙錄音蒐證，蘇委員也已經向警局報案。

第七步，是「移花接木步」，國民黨籍議員將宗教團體自辦餐會誣陷為民進黨舉辦的公投說明會，企圖利用移花接木的方式混淆視聽。當天活動不但有媒體記者，且民進黨也有網路直播，該議員沒查證就在議會殿堂上烏龍爆料，應該被選民唾棄。

第八步，是「竄改步」，某些有心人士，竄改設計師界發起的頭貼特效框、民進黨圖卡以及蔡英文頭像的文宣圖卡，將「四個不同意、台灣更有力」竄改成「四個都同意、台灣更有力」，藉由文字的混淆方式，企圖搞亂民眾的認知。

第九步，是「割布步」，民進黨的黨公職懸掛、張貼公投相關布條，卻遭到有心人士破壞，這是相當惡劣的行為。簡舒培表示，各政黨對於四項公投的主張有不同的立場，應該努力透過宣傳，爭取民眾的支持，如果是透過錯假消息、破壞布條、串改文宣的方式，來達到混亂、騙票，這是非常不應該的。

她呼籲，如果在未來六天內，發現類似的奧步，請立即向民進黨公職或民進黨官方line、臉書粉專反應，讓這樣的假訊息、假消息能夠立即停止，進一步影響週六的公投選舉。

▼民進黨公布公投9大奧步，提醒國人這幾天要特別留意。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨公布公投9大奧步，提醒國人這幾天要特別留意。（圖／民進黨提供）

黃帝穎則表示，雖然公投法沒有如選罷法有「意圖使人不當選」的規定，但這些奧步行為不是沒有法律責任，舉例來說，像是竄改總統臉書貼文，就涉及違反著作權法，依著作權法規定，圖文有其原創性，若擅自歪曲、割裂，是違法著作權法第17條的規定，依法可處兩年以下有期徒刑，以及布條的割裂，可依照刑法毀損罪，處兩年以下有期徒刑。至於在公投前散佈謠言，可能會違反社會秩序維護法第63條的規定，遭到行政處罰。

此外，黃帝穎也提到，像蘇治芬委員臉書指出，有人在其選區散佈假電話錄音，稱她支持四個同意，根據著作權法規定，演講也是著作，當演講的內容被篡改一兩個字，變成結論不同時，也涉及違反著作權法第17條人格權保障，是可處兩年以下有期徒刑。

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