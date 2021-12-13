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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四大公投結果將牽動2022、2024大選　游盈隆曝勝負兩關鍵

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，正反雙面持續就各項議題激烈交鋒，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，公投結果將牽動二個立委補選、2022及2024地方與中央大選；游也點出公投勝敗兩大關鍵，就包含中性選民投票率及政黨支持者凝聚力。

游盈隆指出，1218公投前的超級星期天結束了，昨天「秋鬥」的民間團體與在野黨在凱道遊行示威，執政黨在南台灣大造勢，各自號稱幾萬人出席，接下來是最後五天的衝刺，結果如何？充滿高度不確定性。

四項公投全屬政府重大政策與制度，涉及層面很廣，包括食安、國貿、外交、電力、能源、生態保育與直接民主，游盈隆表示，公投過與不過，關係重大，不僅將改變現行政府政策，也將影響二個立委補選、2022及2024地方與中央大選；一言以蔽之，政治賭注巨大。

游盈隆指出，民進黨政府在最後五十天展開「搶救公投大作戰」，投入極可觀的人力、物力與文宣，由總統、副總統、行政院長等三巨頭率領全黨，進行全國各地密集宣講，讓公投提案的國民黨與民間人士瞠目結舌，社會大眾目眩神搖。這無疑是一場資源嚴重不對稱戰役。

對於公投淪為藍綠對決，游盈隆表示，在當前台灣政黨政治生態下，搞政黨對決，對執政的民進黨顯然是一本萬利的事情，尤其是在公投支持度嚴重落後的情況下。根據台灣民意基金會11月下旬最新且未發表的調查，藍綠基本盤是1比1.56，藍23.5%，綠36.9%，也就是說，綠是藍的1.56倍大，「這種條件下，假定在一場完美的藍綠對決，誰將勝出？不言可喻。」

游盈隆指出，四項公投不可能是一場完美的藍綠對決或政黨對決，因為還有可觀的中性選民（Independent voters)存在，目前估計有37.3%。因此，中性選民的公投喜好和投票動機強弱將是決定四項公投的關鍵因素之一。大多數中性選民2020總統大選和蔡英文站同一邊，但這一次四項公投中性選民和蔡英文站在對立面。

對於中間選民，游盈隆表示，有一點必須指出的是，中性選民投票動機不強，可能戲劇性的左右四項公投結果。當問到「12月18日是投票日，請問，到時您會不會去投票？」，民進黨認同者62.4%說一定會，國民黨認同者中57.9%說一定會，中性選民只有33.8%說一定會。

游盈隆分析，另一項將決定公投結果的關鍵因素是，政黨支持者的凝聚力。政黨領導者的凝聚力是一回事，支持者的凝聚力則是另一回事。目前民進黨領導者的凝聚力遠大於國民黨領導者，乃一客觀的事實；但從兩黨認同者的角度看卻正好相反，民進黨認同者四項公投的凝聚力遠遠不如國民黨。

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