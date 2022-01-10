林佳龍操盤林靜儀勝選有功　陳亭妃：人才無法選擇戰場

▲前交通部長林佳龍（右一）操盤中二補選有功，被點名是2022年地方選舉熱門人選。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選9日落幕，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，其中負責操盤的前交通部長林佳龍被譽為功不可沒，也被點名為2022年地方選舉的熱門人選。對此，民進黨立委陳亭妃認為，人才無法選擇戰場，「只要是民進黨需要他的部分，他絕對也會全力以赴」。

有民進黨內派系人士認為，擔任林靜儀競選總部主委的林佳龍，曾在官邸會議上向總統蔡英文建議民進黨應總動員輔選林靜儀，再加上戰術清晰，包括空軍、陸軍、監票、反賄選，每個動作做到位，一步步累積勝選關鍵。

與林佳龍同屬黨內派系「正國會」的陳亭妃10日受訪時表示，林佳龍這一次真的是把林靜儀的選戰，當成是自己的選戰在打，大家都看到林佳龍陪著林靜儀站路口、陪同掃街拜票，對於整個政策規劃、選戰策略的謀定，都看到他非常盡心盡力。

陳亭妃大讚，林佳龍幾乎就是鎖定中二選區，在推動的過程真的非常用心，而民進黨在這一場選舉能夠大贏，無論是林佳龍還是立法院副院長蔡其昌，甚至是地方上的每一位立委、議員的努力付出，相信每一個人都功不可沒。

陳亭妃指出，因為林佳龍是林靜儀競選團隊的主任委員，大家當然會期待他的下一步，其實林佳龍把自己的下一步看得很開，「也就是他沒有任何的規劃」，林佳龍還是會重新回歸到光和基金會，結合更多的社會力量，繼續關懷偏鄉的弱勢。

陳亭妃說明，林佳龍還沒有比較清楚、進一步的規劃策略，但是人才無法選擇戰場，「只要民進黨需要他的部分，他絕對會全力以赴」，這就是民進黨團結的地方。

不過，陳亭妃也認為，民進黨自己要做好佈局，在立委補選、罷免案結束以後，這個部分就應該告一個段落，然後重新整裝出對台灣的期待，人民對於執政黨的信任感，才是民進黨現在最重要的事情。