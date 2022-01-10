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外媒曝Apple今年首場發表會時間！　聚焦iPhone新機型

▲蘋果明年將推新的iPhone SE。（圖／取自macrumors）

▲蘋果將推新的iPhone SE。（圖／取自macrumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

消息指出蘋果2022年第一場發布會即將到來，彭博社（Bloomberg）記者古爾曼指出，消息顯示蘋果正籌備在3月或4月的一次發布活動，到時後會推出一款具有5G網絡支持的iPhone SE機型。

古爾曼在最新一期「Power On 時事通訊」中引述內線消息，蘋果已經為今年首次虛擬發布會做好準備，最快3月或4月就會舉行。這次發布會重點預期會聚焦在新的iPhone SE上，古爾曼的消息與天風國際分析師郭明錤的預測吻合。

古爾曼指出，新的iPhone SE在視覺上與現在的iPhone SE相似，即是基於iPhone 8外型設計，新機重點是內部升級，包括新的晶片和5G連接。

IT之家報導，蘋果正在開發的還有下一代自研Arm晶片的Mac，包括新的Mac Pro和MacBook Air等，但是否會一起在今年第一場發布會上亮相，仍有待觀察。

古爾曼預測蘋果今年第二場活動會是6月份的蘋果全球開發者大會（WWDC），屆時可能推出iOS 16、tvOS 16、macOS 13和watchOS 9新版本系統，但這些系統更新會帶來什麼新功能，目前尚未有消息傳出。

報導指出雖然部分用戶希望今年的WWDC活動以線下舉辦，但古爾曼指出「幾乎可以肯定」，今年WWDC會是連續第三年進行線上虛擬發表。

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