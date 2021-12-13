　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／國民黨20秒公投宣傳片　砲轟「綠營網軍」踐踏民意

記者徐政璿／台北報導

4大公投倒數6天，國民黨12日公布重磅公投宣傳片，以「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」等3大主軸，用20秒回顧民進黨荒腔走板的執政以及毀藻礁的雙標，並鼓勵大家12月18日出門投票，實踐憲法賦予的直接民權，制衡網軍治國、踐踏民意的民進黨。

國民黨指出，國民黨此次推出的公投廣告，是為了展現民進黨對臺灣民主價值與社會安寧造成的傷害。民進黨強大的暗黑網軍，讓不少國人即使對政府不滿也不敢發聲，國民黨作為負責任的在野黨，有責任用各種方式展現民意、替人民發聲、實踐在野黨監督制衡的天職。

國民黨表示，民進黨政治人物的傲慢、出言不遜甚至荒唐舉止，無不讓臺灣民眾失望透頂，所以廣告的第一個主軸是「人民不安」。蔡英文面對勞權問題，曾脫口稱「台灣的假真的休太多了」。而蘇貞昌10月份在立法院，竟反質詢民意代表，嗆國民黨立委鄭麗文「不會像妳這樣袂見笑」，有失院長高度與風度。

國民黨指出，廣告的第二個主軸是「治安惡化」，更是民進黨執政無能最明顯的例子。近期治安事件頻傳，蔡英文曾經承諾的社會安全網，現在證明滿是破洞。今年9月屏東的超商店員慘遭挖眼、11月桃園超商店員被刺死以及震驚社會的永和分屍案，都是血淋淋的治安案件。而桃園市長鄭文燦的治安解方，竟是甩鍋超商要求「雙人執勤」，而蔡英文更是無心施政，一心只在乎玩網路聲量、搞政治動員。

國民黨表示，廣告的最後一個主軸是「施政混亂」，高雄城中城惡火奪去46條人命，民進黨在高雄長年執政，卻連最基本的消防安全都做不好。民進黨更放任網軍橫行霸凌社會，從「卡神」楊蕙如逼死外交官、在PTT自導自演「反串」的林瑋豐、謊稱高端通過二期臨床可緊急授權的民進黨網路社群中心主任范綱皓，再到施暴案的林秉樞，這些國家級的網軍惡棍，都只是為了掩蓋政府施政混亂而存在。

國民黨指出，廣告也點出「你還能忍受這樣的執政嗎？」當陳時中在防疫期間無罩嗨歌、失格失職，台灣引以為傲的防疫成績，被民進黨一手摧毀，國際評比直直落。本土疫情大爆發後，新冠肺炎奪走800多條人命，蔡政府不解決疫苗稀缺問題，忙著護航自家高端，還衍生成「四劑帝國」的荒謬鬧劇。

國民黨表示，更別提近年台灣屢次發生重大交通意外，普悠瑪、太魯閣號近幾年造成重大傷亡，無論蔡英文承諾再多次，台鐵改革仍不見曙光，以及蔡英文曾經承諾過要「藻礁永存」，如今卻為掩蓋錯誤能源轉型政策蓋三接犧牲藻礁，與今日秋鬥主題「Yes! Taiwan. 藻礁永存」相互呼應。

國民黨提及，廣告的最後由朱主席親自錄製口白，提醒「人民怒火、1218出門投票」，在秋鬥前夕呼喊所有人民的力量，站出來對抗罔顧民生、只會操作「抗中保台」政治伎倆的民進黨，1218公投同意，人民勝利。 

相關新聞...

國家級網軍修改林秉樞維基百科？　蔡清祥：交通部政風調查中
又找到了！林秉樞操盤推特追蹤者8人　黃揚明諷網軍頭「根本弊案」
柯文哲1人1信要求查網軍　政院回擊「別做無謂質疑」政府不會養網軍

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
飯店Check in等8小時！　排到深夜被告知「房間還沒整理
GG多長才正常？　醫「1張圖給答案」：太短要就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／國民黨20秒公投宣傳片　砲轟「綠營網軍」踐踏民意

賴清德完成100場四個不同意公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣已是國際趨勢

朱立倫、馬英九合體挺公投　6萬人齊聲喊「四個都同意」

民進黨公投倒數催票再出招　蔡英文邀台灣隊友製作同框照

台中榮總、高嘉瑜幫林秉樞喬疫苗？　游淑慧打臉陳時中

民進黨北台灣首長合體齊聲宣傳　「四個不同意需要你的一臂之力」

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

避免受騙看這裡！9大公投奧步曝光　民進黨明成立打擊奧步小組

中選會駁斥謠言：紙製投票匭同屬制式　使用便利成本低

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

聽到「爸爸要走了」瞬間崩潰大哭 寶寶捨不得分離...爹：只是去棒賽

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

1歲萌娃拿筆塗鴉媽媽心愛錢包　裝沒事她氣炸：那是我最愛的！

影／國民黨20秒公投宣傳片　砲轟「綠營網軍」踐踏民意

賴清德完成100場四個不同意公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣已是國際趨勢

朱立倫、馬英九合體挺公投　6萬人齊聲喊「四個都同意」

民進黨公投倒數催票再出招　蔡英文邀台灣隊友製作同框照

台中榮總、高嘉瑜幫林秉樞喬疫苗？　游淑慧打臉陳時中

民進黨北台灣首長合體齊聲宣傳　「四個不同意需要你的一臂之力」

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

避免受騙看這裡！9大公投奧步曝光　民進黨明成立打擊奧步小組

中選會駁斥謠言：紙製投票匭同屬制式　使用便利成本低

台中女訂防疫旅館！更改C方案被拒　業者冷回：跟客服說但沒電話

王子維世錦賽首輪69分鐘大戰　惜遭中國趙俊鵬三局逆轉出局

鳳梨把歐菈LINE名字改掉了！　「10字新暱稱」閃到爆…被誇暖男

影／國民黨20秒公投宣傳片　砲轟「綠營網軍」踐踏民意

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼：不能放過我嗎？

催生航海元年！台大、政大重帆對抗賽　32位企業家海上競技

台積電16日除息　法人：台股聚焦美聯準會動向

長賜號再度通過「蘇伊士運河」　怪手司機推特緊張發文

同居剛滿一週！她開電腦見「男友妹私密照」…細看愣了：還一起泡湯

賴清德完成100場四個不同意公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

政治熱門新聞

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣是國際趨勢

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

蔡英文公投說明擠爆4萬人空拍照曝　「台灣走不出去就鎖在中國」

曾與林秉樞吃飯　何欣純：到場才知僅2人

顏家違建招待所開拆6天「進度曝光」！

影／國民黨20秒公投宣傳片　砲轟「綠營網軍」踐踏民意

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

銀行例行提問變地獄哏　陳柏惟：你知道我是誰嗎

朱立倫、馬英九合體挺公投　6萬人齊聲喊「四個都同意」

北部首長合體拍片　四個不同意需一臂之力

指標性環保團體「綠盟」表態　不同意三接遷離

105接觸者PCR陰　中研院明設接種站

更多熱門

相關新聞

朱立倫、馬英九合體挺公投　6萬人齊聲喊「四個都同意」

朱立倫、馬英九合體挺公投　6萬人齊聲喊「四個都同意」

國民黨今（12日）主辦「我同意！YES大遊行！」，現場6萬人高喊「四個都同意，台灣更美麗」，黨主席朱立倫和前總統馬英九合體發表演說，希望民眾12月18日踴躍出來投下「同意票」。

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

北部首長合體拍片　四個不同意需一臂之力

北部首長合體拍片　四個不同意需一臂之力

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

關鍵字：

國民黨公投藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

快訊／台北美國學校明天緊急停課

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

辜仲諒爆料台鋼想組第六隊　蔡其昌證實相當積極

余天失控淚崩！心疼余苑綺「肺切剩一半」

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面