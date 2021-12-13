影／國民黨20秒公投宣傳片　砲轟「綠營網軍」踐踏民意

記者徐政璿／台北報導

4大公投倒數6天，國民黨12日公布重磅公投宣傳片，以「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」等3大主軸，用20秒回顧民進黨荒腔走板的執政以及毀藻礁的雙標，並鼓勵大家12月18日出門投票，實踐憲法賦予的直接民權，制衡網軍治國、踐踏民意的民進黨。

國民黨指出，國民黨此次推出的公投廣告，是為了展現民進黨對臺灣民主價值與社會安寧造成的傷害。民進黨強大的暗黑網軍，讓不少國人即使對政府不滿也不敢發聲，國民黨作為負責任的在野黨，有責任用各種方式展現民意、替人民發聲、實踐在野黨監督制衡的天職。

國民黨表示，民進黨政治人物的傲慢、出言不遜甚至荒唐舉止，無不讓臺灣民眾失望透頂，所以廣告的第一個主軸是「人民不安」。蔡英文面對勞權問題，曾脫口稱「台灣的假真的休太多了」。而蘇貞昌10月份在立法院，竟反質詢民意代表，嗆國民黨立委鄭麗文「不會像妳這樣袂見笑」，有失院長高度與風度。

國民黨指出，廣告的第二個主軸是「治安惡化」，更是民進黨執政無能最明顯的例子。近期治安事件頻傳，蔡英文曾經承諾的社會安全網，現在證明滿是破洞。今年9月屏東的超商店員慘遭挖眼、11月桃園超商店員被刺死以及震驚社會的永和分屍案，都是血淋淋的治安案件。而桃園市長鄭文燦的治安解方，竟是甩鍋超商要求「雙人執勤」，而蔡英文更是無心施政，一心只在乎玩網路聲量、搞政治動員。

國民黨表示，廣告的最後一個主軸是「施政混亂」，高雄城中城惡火奪去46條人命，民進黨在高雄長年執政，卻連最基本的消防安全都做不好。民進黨更放任網軍橫行霸凌社會，從「卡神」楊蕙如逼死外交官、在PTT自導自演「反串」的林瑋豐、謊稱高端通過二期臨床可緊急授權的民進黨網路社群中心主任范綱皓，再到施暴案的林秉樞，這些國家級的網軍惡棍，都只是為了掩蓋政府施政混亂而存在。

國民黨指出，廣告也點出「你還能忍受這樣的執政嗎？」當陳時中在防疫期間無罩嗨歌、失格失職，台灣引以為傲的防疫成績，被民進黨一手摧毀，國際評比直直落。本土疫情大爆發後，新冠肺炎奪走800多條人命，蔡政府不解決疫苗稀缺問題，忙著護航自家高端，還衍生成「四劑帝國」的荒謬鬧劇。

國民黨表示，更別提近年台灣屢次發生重大交通意外，普悠瑪、太魯閣號近幾年造成重大傷亡，無論蔡英文承諾再多次，台鐵改革仍不見曙光，以及蔡英文曾經承諾過要「藻礁永存」，如今卻為掩蓋錯誤能源轉型政策蓋三接犧牲藻礁，與今日秋鬥主題「Yes! Taiwan. 藻礁永存」相互呼應。

國民黨提及，廣告的最後由朱主席親自錄製口白，提醒「人民怒火、1218出門投票」，在秋鬥前夕呼喊所有人民的力量，站出來對抗罔顧民生、只會操作「抗中保台」政治伎倆的民進黨，1218公投同意，人民勝利。

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