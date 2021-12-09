又找到了！林秉樞操盤推特追蹤者8人　黃揚明諷網軍頭「根本弊案」

▲黃揚明找到，林秉樞以推特帳號「Fair child」進軍國際。（圖／翻攝黃揚明臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

媒體人黃揚明昨暴樞林秉樞操盤「母湯害台灣」FB粉專、「母湯」YT頻道，今（9）日再爆出，又找到一個推特帳號以英文「Fair child」進軍國際。

黃揚明表示，這推特帳號，僅8個跟隨者，讓人笑掉大牙，也不為稱呼林秉樞為「網軍頭」，更不相信他能靠網軍賺多少錢，因其操盤網軍技巧相當拙劣，根本就是入門階段而已，2019年若不是有一個專業團隊幫他製圖、寫稿、直播，這些頁面要向委託者請款，恐怕根本一文不值。

黃揚明諷刺，業主若斥資大筆預算給林「操盤」，「我想，這根本是一場弊案」，這麼國際化的推特頁面，只能點一首玖壹壹的「歪國人」。

黃揚明日前爆出，林秉樞曾對綠營友人宣稱由他操作的匿名側翼粉專叫做「母湯害台灣」，這個粉專2019年3月12日建立，目前有2萬3千多個粉絲、2萬6千多人追蹤，算是一個已經養成熟的粉專，且根據臉書頁面顯示，該粉專僅1個位於台灣的使用者負責管理。

除了臉書粉專之外，黃揚明也發現，林秉樞還有操盤一個YouTube頻道，但乏人問津，該頻道只上傳5支影片，影片內容包含立委郭國文、台北市議員許淑華、作家蔡亦竹和新北市議員戴瑋姍訪談。但點閱最多僅1425，大部分影片點擊數僅有幾百上下。