柯文哲1人1信要求查網軍　政院回擊「別做無謂質疑」政府不會養網軍

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前發起1人1信寄行政院，呼籲院長蘇貞昌徹查政府內部的網軍問題。對此，行政院發言人羅秉成說，已經收到柯市長的信，行政院的院長信箱有相關陳情或意見表達非常的多，「對這個沒有特別統計」；羅也強調，「政府不會養網軍」，相關政策規劃、預算，都依法定程序編列，外界多所連結做無謂的質疑。

接著羅秉成表示，要特別強調，政府在施政上，有義務也有責任跟各界、跟人民報告政府的施政具體內容跟立場，「政府不會養網軍，也不容做這種事情」。但正常政府的政策宣導也好、預算的投注也好，都是依法定程序編列核銷，請外界不要誤會或多所連結做無謂的質疑，說政府在養網軍。

羅秉成說，我們的社會生活得力於網路，確實有很大的便捷性，但是也受害於網路，在網路的危害性行為，相關法令的規定都有規範。特別是假訊息，行政院在這2年來對假訊息提出的相關對應策略，從識假、破假、抑假、懲假，在這幾個面向，各個部會區域聯防，在各自責任區裡防治假訊息，這也受到國際社會相當的肯定。

「網路的言論自由我們應該予以珍惜、保護。」羅秉成說，但是透過網路的危害性言論，包括惡意假訊息、散布私密影像或著深度偽造合成影像，這對政府部門都是一個很重要的課題。法務部也把相關法案提到行政院，近期也在密吉做討論審查，相關配套會進行。

羅秉成強調，網路上的問題或著危害，也不能只單靠政府，政府要尋求與各方合作，包括跟平台業者合作、國際合作、社會合作，台灣的公民團體力量成熟、強大，在台灣第3方事實查核機制的生態系，已經慢慢建立，魷社會自主察覺假訊息、危害性言論，予以破假，這對抑制假訊息有很大的助益。

「國人同胞透過媒體的識讀，自己提升免疫力、警覺性。」羅秉成表示，這2、3年來有很多假訊息產生對選舉、對民主、對民生的影響，大家有一定的警覺性，台灣在這塊領域上，受到境外敵對勢力的假訊息或認知性攻擊特別嚴重，這點一定要提高警覺，這部分甚至會影響到國安，政府部門都是審慎以待，嚴肅面對問題，希望能把網路的危害性行為降到最低。