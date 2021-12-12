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江蘇淮安台商新聚集地　第16屆台商論壇簽約投資394億

▲▼ 2021、第十六屆台商論壇 。（圖／主辦單位提供）

▲ 2021第十六屆台商論壇簽約37項目，總投資高達394億人民幣 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／江蘇報導

第十六屆台商論壇日前在江蘇省淮安市舉行，本屆論壇以「深耕產業融合發展 共享機遇開創新局」為主題，近200名兩岸學者和企業界人士參會。論壇期間舉辦台資項目簽約儀式，據統計共簽約項目37個，總投資高達394億人民幣。

本屆論壇聚焦「海峽兩岸交流基地、淮安台資集聚示範區產業工人培訓學揭牌儀式」、PCB採購與供應鏈淮安峰會等活動。據統計，本屆台商論壇共簽約項目37個。總投資394億元（單位：人民幣），其中工業項目34個，總投資384億元；服務業項目2個，總投資9億元；農業項目1個，總投資1億元。

▲▼ 2021、第十六屆台商論壇 。（圖／主辦單位提供）

▲江蘇省淮安市委書記陳之常 。（圖／主辦單位提供）

淮安市委書記陳之常致辭指出，淮安正努力推動台資高地「二次創業」，圍繞「雙循環」新格局發展帶來的重大機遇，在新一代信息技術、新型裝備製造、綠色食品、特色現代農業等台資優勢領域，為廣大台商、台企，提供良好配套和豐厚土壤，讓來淮客商有「吾心安處是淮安」的歸屬感和幸福感。

全國台企聯會長李政宏表示，近年淮安快速發展，兼具「水陸空鐵」四位一體的交通條件，相關優惠政策產生顯著效應。全國台企聯也會加強與淮安在各層面、各領域的交流合作，為台商開拓大陸內需市場搭建平台，推動淮安與台灣企業界合作取得更大的成效。

▲▼ 2021、第十六屆台商論壇 。（圖／主辦單位提供）

▲台灣工業總會理事長王文淵視訊致詞 。（圖／主辦單位提供）

受限疫情隔離，台灣政經人士無法到場參加，以視頻方式發來祝福。其中，中國國民黨前主席洪秀柱、台灣工業總會理事長王文淵等人。大陸是海協會前會長陳德銘為論壇發來賀信。

目前，淮安已累計批准台資項目1400多個，總投資210多億美元，形成了「南有昆山，北有淮安」的台資集聚新格局，將成為繼東莞、深圳、昆山之後大陸又一台商聚集地。

▼ 第十六屆台商論壇線上線下兩百多人參加。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 2021、第十六屆台商論壇 。（圖／主辦單位提供）

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