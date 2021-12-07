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貧困翁賣甘蔗養家…遭城管「當街粗暴圍搶」無助痛哭畫面讓人心酸

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南通三星鎮身著「靜通市容」制服的市容管理人員在12月6日，以簡單粗暴方式對待賣甘蔗老人，引爆網友怒火。影片中，多名「黑衣人」將一名賣甘蔗的老人圍住，瞬間將一捆甘蔗一搶而空，獨留老人在寒風中嚎啕大哭，哭泣聲令人揪心。

據《新黃河》報導，12月6日，一則老人被身穿制服的人員收走甘蔗後，在街上痛哭的影片在網上引發關注。事發南通市海門區三星鎮疊石橋，當地政府通報稱已暫停相關責任人工作開展調查。

網傳影片顯示，多名身著「靜通市容」制服的男子圍著一輛自行車，不斷將自行車後架上裝著的甘蔗搬到旁邊印有「靜通市容」字樣的皮卡車後車廂上。推著自行車的老人看著制服人員搬走甘蔗後，當街嚎啕大哭。這段影片上傳至網路後引發熱烈關注，有網友留言認為，老人大冷天賣甘蔗不應被如此粗暴對待。

▲▼老人遭多名制服人員搶甘蔗痛哭。（圖／翻攝自影片）

▲老人遭多名制服人員搶甘蔗痛哭。（圖／翻攝自影片）

6日晚間，老人的孫女張女士表示，爺爺今年73歲了，因為一直想要幫助家裡減輕負擔，從她記事起爺爺奶奶就自己種甘蔗，然後用自行車推著到街上賣，用以補貼家用。張女士稱，正好是甘蔗成熟的季節，爺爺這個時候就推著自行車到家周邊售賣，事發地疊石橋離家不遠，也會偶爾去上一次。

「他在我心中不是那種會當街就哭的人，」張女士說，爺爺是一個通情達理的人，不會無理取鬧，影片裡在街上哭成那樣，肯定是受到了委屈。張女士還介紹，因爺爺的遭遇，家里人已經將事情投訴到相關部門，「我希望能夠對這個事有一個說法，這事兒太粗暴了，希望爺爺得到道歉。」

影片傳至網路後，有當地網友稱組建了愛心甘蔗群組，用以購買老人的甘蔗。張女士表示，她對此不是很清楚，但晚上聽到母親說，明天要去弄很多甘蔗，因為有很多人會來買。

隨後，南通市海門區三星鎮人民政府發布情況說明，「經三星鎮政府核實，身著保安制服的為我鎮購買服務的第三方市容公司人員，按合同承擔市容管理相關工作。其現場處置過程簡單粗暴，與約定工作要求格格不入。對此我們深感痛心，同時對相關人員的行為給老人造成的傷害我們深表歉意。」

目前，三星鎮已暫停該公司相關責任人員工作，啟動程序開展調查，並依照規定進行問責。

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