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陸委會批海論是統戰平台　國台辦：「綠色恐怖」可以休矣

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十三屆海峽論壇將於10日在廈門透過視訊舉辦，傳出大陸全國政協主席汪洋將出席。近日，陸委會多次警告，海峽論壇為中共主辦的大型對台統戰平台，奉勸民眾及民間團體勿輕易參加。大陸國台辦發言人馬曉光今（7日）指出，「台灣陸委會針對台灣各界參與海峽論壇，公然發出威脅恐嚇，已經不是第一次。民進黨當局出於政治的，干擾破壞兩岸交流活動，也不是新鮮事。」

馬曉光指出，近段時間，民進黨當局一方面聲稱要評估恢復兩岸交流與人員往來，另一方面卻不斷放話阻撓台灣民眾參與海峽論壇，進一步將他們破壞兩岸交沆合作、限制合灣民眾自由的真實面目暴露無遺。事實證明，恐嚇打壓都是徒勞的。

馬曉光強調，海峽論壇自2009年創辦以來，倍受兩岸民眾特別是台灣同胞歡迎，累計已有10余萬台胞參與。擴大交流合作、深化融合發展，是兩岸同胞民心所向，是兩岸關係發展的康莊大道。「我們奉勸民進黨當局，在兩岸各界加強交流合作的時代潮流面前，他們色厲內荏的『綠色恐怖』可以休矣！」

▲▼ 2020,第十二屆海峽論壇。（圖／中國台灣網提供）

▲陸委會指出海論是「大型統戰平台」，奉勸民眾勿參加。（圖／中國台灣網提供）

陸委會發言人邱垂正2日表示，海峽論壇歷年來藉由活動拉攏、分化台灣，宣傳對台灣統戰的成果，以達其統一台灣的政治目的，針對該論壇，政府也延續一貫的政策立場，有四點提醒。

邱垂正指出，第一是禁止在台舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視訊、錄影，海峽論壇活動不改變其統戰本質，陸方不可以在台舉行論壇分支活動，及相關延續性活動，我地方政府、人民或團體，不得與陸方在台合辦相關的論壇活動，不希望我方人員透過視訊參加，造成任何在台舉辦的事實。

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