進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

記者黃翊婷／綜合報導

中央研究院南港P3實驗室女研究助理未落實SOP染疫，掀起各界關注。不過，也有部分民眾疑惑，進入P3實驗室為何規定要戴2層手套；對此，林口長庚檢驗醫學部副主任黃瓊瑰解答，這是為了防止生物安全櫃以外的區域受到汙染，而且想要成為實驗室工作人員，連個性都要經過挑選。

▲中研院事後立即進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

女研究助理確診一案，經過初步調查，疑似是穿脫防護衣未遵守SOP所致。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要看看執行面是否有疏忽地方，照理是要「先脫防護衣再脫手套」，但根據本人講法，疑似因為被老鼠咬到，變成「先脫手套再脫衣」，這個標準動作流程不一樣。

林口長庚檢驗醫學部副主任黃瓊瑰向《聯合新聞網》表示，進行高風險實驗最怕過度自信的人，以林口長庚P3實驗室為例，新進人員都要經過半年以上的觀察，還要有在P2操作1年以上的經驗，對個性要求需要較高的服從性；另外，在P3實驗室一定要全程戴上2層手套，這是為了防止生物安全櫃以外的區域受到汙染，一旦碰過生物安全櫃內的東西，就要脫掉外層手套再去碰觸其他物品，脫掉防護衣時，也是要先脫外層手套再脫其他裝備，最後才是內層手套。

由於確診女研究助理被質疑沒有按照規定戴2層手套，陳時中13日上午在立法院受訪時表示，這部分現在還在調查中，目前的狀況看起來有這樣的情形，但受訓期有沒有滿還要進一步調查。

▲P3實驗室。（圖／中央研究院生物醫學科學研究所）

此外，外界也質疑，女研究助理被老鼠咬到後，相關人員是否有如實向上通報，這一切恐怕有隱匿不報的嫌疑。對此，莊人祥表示，還是要根據他們的調查報告為主，現在也有外部專家協助調查，可能要依照這兩部分才能做最後判斷，目前了解到的是，他們似乎在通報到一定程度後就斷鏈了。

回顧女研究助理（案16816）的確診時間線，她是在今年2月17日至5月16日在中研院分生所擔任研究助理，5月17日起在基因體研究中心P3實驗室擔任研究助理，12月3日自願離職，但她在11月26日就出現咳嗽症狀，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅味覺異常，最後於12月9日確診。整起事件究竟是哪裡有疏漏，以及後續處理問題，還有待更詳細的調查結果出爐後才能釐清。