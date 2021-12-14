嚴防Omicron！春節檢疫7+7+7方案今上路　醫示警：不可有絲毫破綻

生活中心／台北報導

春節檢疫專案「7+7+7」今天上路，只要接種二劑疫苗滿14天，且符合相關要件，即可前7天自費住集中檢疫所或防疫旅館，後7天返家進行加強版居家檢疫，之後再執行7天自主健康管理。不少人憂心此舉恐怖防疫破口，不過有專家認為，台灣疫苗覆蓋率高，且Omicron導致重症沒有增加，邊境管制不用更嚴。

指揮中心指出，採行「7+7+7」方案入境者，須完成2劑疫苗滿14天，且疫苗為獲得WHO緊急使用清單，或通過我國緊急授權使用或專案製造品牌；前7天（入境第0至7天）自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，期滿前1日進行1次PCR檢測，檢測結果陰性，次日即可返家完成後續8至14天。

第8至14天檢疫期滿前1日進行PCR檢測，檢測結果陰性，期滿解除檢疫列管，後續再進行7天自主健康管理。

值得注意的是，採用此方案，入境者居家檢疫以1人1戶為原則，有同住家人則應1人1室，且同住家人須完成2劑疫苗滿14天，並於居家檢疫者檢疫第8至14天，進行「加強自主健康管理」，第15至21天做「自主健康管理」同時在第10天、第14天，以自費家用快篩試劑各檢測1次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼7+7+7方案入境者與同戶內同住家人做法說明。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

該方案提出後，持續有醫師、公知表態反對，認為只待集中檢疫所或防疫旅館7天恐成防疫破口。不過指揮中心一再強調，集中檢疫後返家，仍採一人一戶或一人一室加強自主健康管理，安全無虞。指揮中心發言人莊人祥指出，無論是7+7、10+4，都是檢疫14天，僅中間場所改變，且7+7預約數少，民眾不用過度擔憂。

經常與指揮中心不同調的前疾管局長蘇益仁對於7+7方案難得表示贊同。他說，台灣邊境管制已夠嚴格，Omicron傳播力雖強，但重症病例未隨之上升，管制強度與防範Delta相當即可。

蘇益仁提到，英國、新加坡雖有Omicron病例，但也只要求人民戴好口罩，並未鎖國，新冠病毒流感化趨勢明顯，台灣現在第一劑疫苗覆蓋率已達8成、第二劑突破6成，加上第三劑開打，形同全民穿上「疫苗防護衣」，後續感染將以輕症為主，加上新研發口服藥物陸續簽約購買，待第三劑施打逾3成，甚至可以考慮開放邊境。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為，研究顯示接種2劑疫苗6個後保護力都下降，因此入境者接種二劑疫苗滿6個且未打第3劑，應在集檢所或防疫旅館住滿14天，若完整接種且未滿6個月，可選擇10+4或7+7方案。

感染科醫師、中華民國防疫學會理事長王任賢建議，追求國內疫苗覆蓋率，不如在邊境築起三道防線，分別為旅客100%接種疫苗、多層次篩檢與預防性投藥，即不擔心漏網之魚進入社區，未來檢疫採「7+7」甚至有機會放寬到「0+14」。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，嚴格落實7+7，安全性應無虞，但過程不能馬虎，不可以有絲毫破綻，這段時間要請民政單位、鄰里長加強管理。



▲春節檢疫3方案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大