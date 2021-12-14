最新研究！這2種疫苗組合　醫：對Omicron有不錯中和抗體

記者陳俊宏／綜合報導

最新研究數據！胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（14日）表示，研究人員建議，「AZ + BNT」或「BNT + BNT」，對Omicron 病毒有較不錯中和抗體反應，但仍不理想，需要新設計的疫苗，才有更多的保障。

黃軒今在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書提到，Omicron病毒，各種疫苗在逃脫？什麼叫中和抗體（neutralizing antibody，縮寫：NAb）？是一種用於防止細胞被某種抗原或感染原侵害，而具有保護力的抗體，其原理是通過抑制乃至中和它們的某種生化作用。

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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黃軒指出，最近有個研究小組，比較各種打過兩劑疫苗後的血清，看看這些疫苗的中和抗體（LD50)，對Omicron 病毒有多少的影響？

(a)自然康復的血清

1、Alpha病毒的血清：10位

2、Delta病毒的血清：8位

3、Gama病毒的血清：7位

(b) 完整接種二劑疫苗

1、Moderna/Moderna血清：10位

2、AZ/AZ血清：10位

3、BNT/BNT血清：20位

4、AZ/BNT血清：20位

黃軒說，這些打滿兩劑的人，研究人員去測試，他們對各種不同的變種病毒，對其中和抗體（ID50）的反應；研究人員也找出，那些超級免疫者（super immune，10位）的中和抗體的反應，作為參考，得出以下結果：

1、和其他變種病毒（Alpha病毒、Beta病毒、Delta病毒）比較，各種疫苗都對Omicron病毒的中和抗體反應能力較弱。

2、那些AZ+BNT混打或BNT+BNT接種，會比二劑AZ+AZ的疫苗接種，更有比較好的中和抗體反應。

3、那些曾得其他變種病毒（Alpha病毒、Beta病毒、Delta病毒）病人自然康復的血清，其中和抗體一律對Omicron病毒反應都很差。

4、那些超級免疫者，BNT+BNT接種二劑者，雖然對Omicron病毒，是可以有不錯中和抗體反應，但仍然是比對Delta病毒還差！

▼各疫苗對不同變種病毒中和抗體反應。（點圖可放大／翻攝「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書）

黃軒表示，研究人員最後建議：

1、AZ+BNT或BNT+BNT對Omicron 病毒，有較不錯中和抗體反應，但仍不理想。

2、需要加強第三劑的接種疫苗。

3、需要新設計的疫苗，才有更多的保障。

黃軒提到，這些是初步「實驗室裡」觀察到效果，仍然需要更多人體臨床科學證據，才能證實。