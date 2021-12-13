英國爆首例「Omicron患者病故」！首相強生急推第3劑疫苗接種

▲英國迄今出現3137例Omicron確診個案，光是12日就佔1239例。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

英國Omicron疫情急速飆升，境內迄今累計3137例，光是12日就佔1239例，其中，倫敦佔所有病例約40%左右，全國已有10名染疫者住進醫院。首相強生（Boris Johnson）13日證實，目前已有一名感染Omicron的患者死亡，英國將全力推動接種疫苗追加劑，開放英格蘭地區18歲以上者施打。

綜合外媒報導，英國於11月27日發現首例Omicron確診，但此後疫情迅速擴散，英國政府近日將「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level）自等級3提升至等級4。衛生大臣賈維德13日透露，衛生部已確認目前有10名Omicron確診者正在住院接受治療。首相強生則證實，目前至少有一名感染Omicron的患者死亡。

據了解，強生12日把現階段疫情形容為「Omicron緊急狀態」，警告民眾「Omicron巨浪即將來襲」，如今2劑疫苗已不足以遏阻疫情，將把原定目標2022年1月底開放英格蘭地區18歲以上民眾打追加劑的政策，提前一個月至12月底，也就是說，英格蘭18歲以上者只要打完第2劑滿3個月，就能在本周開始預約接種第3劑。

為了更快達成疫苗接種目標，強生透露，將部署42個軍事小組從旁協助此事，英格蘭各地將設立額外疫苗接種站，延長診所營業時間增加預約人數，數千名志工接受相關培訓。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘