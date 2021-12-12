14個邦交國誰最可能斷交台灣？　學者分析「這國」最需關注

▲宏都拉斯「自由重建黨」候選人卡斯楚當選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

尼加拉瓜10日片面宣布斷交台灣後，我國邦交國僅剩14國，其中又以最近剛選出親中總統的宏都拉斯最受到關注，雖然新政府團隊表示會維持對台外交關係，但政治大學國關中心研究員嚴震生11日指出，新總統卡斯楚（Xiomara Castro）的意識形態與美國不符，仍然最需要注意。

《自由時報》報導，嚴震生指出儘管卡斯楚陣營表示會和台灣維持邦交，但其意識形態與美國不符，加上其丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）在擔任總統期間遭軍方政變，也是影響因素之一，因此宏都拉斯可能是在尼加拉瓜斷交後邦誼「最危險的一個」。

教廷邦誼方面，嚴指出此前教廷已多次對中國表達建交意願，甚至做出重大讓步，但與台斷交轉向中國與否，還是要看中國方面對宗教管控力道，因此目前還不需太擔心；非洲唯一邦交國史瓦帝尼則是看王室存亡與否，會連帶影響台灣；海地則因政局不穩，可能因重建需大筆經費而轉向中國。

嚴表示自前總統陳水扁後，邦交國有減無增，雖然現在外交部推動的實質關係對我國外交十分重要，但他建議也可以鞏固或增加小國邦交，不管在象徵主權或推動加入國際組織方面，都能起到作用。