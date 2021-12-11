吳釗燮斷交後神隱　柯文哲：省很多錢不錯「不覺得誰要下台負責」

▲柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交，台灣僅剩14個邦交國，但外交部長吳釗燮似乎仍未對外說明，國民黨認為吳釗燮應該要下台負責。對此，台北市長柯文哲今（11）日受訪表示，「不然你要叫他去哪？」而面對斷交他覺得「可以省很多錢不錯。」

柯文哲今赴昆明實驗室視察，視察前接受媒體採訪。對於藍營批評斷交後吳釗燮似乎躲起來，柯文哲表示，面對斷交總統、外交部長應該要出來說話，而他則認為「我覺得可以省很多錢不錯。」

至於政務官是否因為此下台？柯文哲說，「唉...我倒不會覺得這種事誰要下台負責」，應該要去想，維持邦交對台灣到底有沒有好處？雖然台灣現在剩下14個邦交國，但中華民國護照在100多個國家不用簽證可以入境。

柯文哲認為，「我們還是處理實質問題，國際上有很多困境我們也曉得，不能說因為困境就每天自己人打自己人，不會在斷交的時候趁機打外交部長」，國際上有困境，在這樣的困境下找一條路，繼續生存下去等待機會。

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